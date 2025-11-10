दिल्ली धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत, 24 घायल

देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम कार में धमाका होने के बाद हड़कंप मच गया. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह धमाका हुआ है. एलएनजेपी सूत्रों के मुताबिक 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. मौत का कुल आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है.

हादसे के बाद दमकल की करीब 15 गाड़ियों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद हैं. पूरे एरिया को पुलिस द्वारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है. साथ ही, सामान्य गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है.

आपको बताते चलें, लाल किला क्षेत्र दिल्ली के सबसे ज्यादा व्यस्त और घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है. शाम के समय इस इलाके में अच्छी खासी भीड़ होती है. शाम के समय स्थानीय बाजार गुलजार होते हैं. बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने भी पहुंचते हैं.