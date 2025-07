गाजा की भूखमरी पर बराक ओबामा ने उठाई आवाज, इजरायल को घेरकर कहा, “खाना-पानी रोकने का मतलब नहीं”

गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के बीच भूखमरी जान ले रही है. गाजा से आ रही तस्वीरें इंसानियत पर सवाल उठा रही हैं. ऐसे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गाजा में मानवीय सहायता की मांग को बढ़ाते हुए कहा कि गाजा में लोगों तक सहायता पहुंचाने की अनुमति दी जानी चाहिए. नागरिक परिवारों से भोजन और पानी को दूर रखने का कोई औचित्य नहीं है.

ओबामा ने न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्किटल को लिंक करते हुए सोशल प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, "हालांकि गाजा में संकट के स्थायी समाधान के लिए सभी बंधकों की वापसी और इजरायल के सैन्य अभियानों की समाप्ति शामिल होनी चाहिए, लेकिन यह आर्टिकल रोके जा सकने वाले भुखमरी से मरने वाले निर्दोष लोगों के उपहास को रोकने के लिए कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं."

