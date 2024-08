कैसे गुजरे होंगे शेख हसीना के वो 45 मिनट... जानिए तख्तापलट से ऐन पहले बांग्लादेशी सेना ने क्या किया

बांग्लादेश (Bangladesh Unrest) में हालात तेजी से बदल रहे हैं. आरक्षण को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन रविवार को सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया. बीते दिन हुई हिंसा के बाद शेख हसीना (Sheikh Hasina) पर इस्तीफे का दबाव बना. सोमवार को हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया. फिर अपनी बहन के साथ देश छोड़कर चली गईं. रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना ढाका से भारत पहुंची हैं. उनका प्लेन हिंडन एयरबेस पर उतरा है. बताया जा रहा है कि शेख हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ हिंडन एयरबेस से लंदन जाएंगी. रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश (Bangladesh Army) की आर्मी ने शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद सरकार की कमान संभाल ली है. आर्मी ने शेख हसीना को जान बचाने की खातिर 45 मिनट के अंदर देश छोड़ने को कहा था. आर्मी चीफ जनरल वकार-उज-जमान ने बताया कि हसीना के देश छोड़ने के बाद अब आर्मी शांति से सरकार चलाएगी. जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा.

न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना बतौर पीएम हिंसा को लेकर भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थीं. लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका तक नहीं मिला. रिपोर्ट के मुताबिक, सेना के नोटिस के बाद ही शेख हसीना से राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना इस्तीफा सौंप दिया. जान बचाने के लिए वो महफूज जगह की तलाश में देश से रवाना हो गईं.





हिंडन एयरबेस उतरा शेख हसीना का प्लेन

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ​​दिल्ली की ओर आ रही C-130 प्लेन की मॉनिटरिंग कर रही थी. इसके बाद ही गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का प्लेन लैंड होने की खबर आई. AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, इमिग्रेशन की टीम भी हिंडन एयरबेस पहुंच चुकी हैं. सारी औपचारिकता पूरी होने के बाद शेख हसीना और उनकी बहन को यहीं से लंदन के लिए रवाना कर दिया जाएगा.

Kolkata | After Sheikh Hasina resigns as Bangladesh PM & interim govt to form govt there, West Bengal CM Mamata Banerjee says, "I appeal to the people of Bengal to maintain peace. Do not pay attention to any kind of rumours. This is a matter between two countries, we will support… pic.twitter.com/MqqeOzdxvE