तारिक रहमान के लिए छुट्टी के दिन खुला चुनाव आयोग, अवामी लीग का सवाल- क्या वो कानून से ऊपर हैं?

लंदन से लौटने के 2 दिन बाद शनिवार सुबह तारिक रहमान, चरमपंथी युवा नेता उस्मान हादी की कब्र पर पहुंचे. वहां से पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ ढाका स्थित निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे और वोटर रजिस्ट्रेशन की औपचारिकताएं पूरी कीं.

  • बांग्लादेश में BNP नेता तारिक रहमान ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और NID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है
  • चुनाव आयोग का कहना है कि तारिक रहमान को 24 घंटे के अंदर एनआईडी कार्ड मिल जाएगा, प्रक्रिया ऑटोमेटेड है
  • अवामी लीग ने छुट्टी के दिन चुनाव आयोग खोलने और वोटर लिस्ट बनने के बाद उनके रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए हैं
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड (एनआईडी) लेने की औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं. 17 साल के निर्वासन से लौटने के दो दिन बाद उन्होंने इनके लिए रजिस्ट्रेशन कराया. इधर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने रहमान को कानून तोड़कर विशेष छूट देने का आरोप लगाया है. उसका कहना है कि रहमान के लिए छुट्टी के दिन चुनाव आयोग खोला गया, वोटर लिस्ट फाइनल होने और चुनाव की घोषणा होने के बाद उन्हें वोटर कार्ड जारी किया जा रहा है. ये विशेषाधिकार क्यों?

पहले हादी की कब्र गए, फिर चुनाव आयोग

लंदन से लौटने के 2 दिन बाद शनिवार की सुबह तारिक रहमान, चरमपंथी युवा नेता उस्मान हादी की कब्र पर पहुंचे. बंगाली अखबार प्रथम आलो के अनुसार, हादी की कब्र से लौटकर वह सीधे पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ ढाका स्थित निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे. यहीं उन्होंने राष्ट्रीय पहचान पत्र में बतौर वोटर रजिस्ट्रेशन कराया.

तारिक रहमान ने बांग्लादेश चुनाव आयोग में जाकर वोटर बनने की औपचारिकताएं पूरी कीं.

24 घंटे से पहले ही मिल जाएगा NID कार्ड

बांग्लादेश चुनाव आयोग (ईसी) में नेशनल आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन विंग के डायरेक्टर जनरल एएसएम हुमायूं कबीर के मुताबिक, रहमान को वोटर रजिस्ट्रेशन पूरा करने के 24 घंटे के भीतर एनआईडी मिल सकता है. ढाका में ईसी के राष्ट्रीय पहचान विभाग के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि सॉफ्टवेयर मौजूदा रिकॉर्ड से मैच करके उनकी जानकारी को अपने आप वेरिफाई कर देगा. अगर कोई मैच नहीं मिलता है तो 5 से 24 घंटे के अंदर एनआईडी नंबर जेनरेट हो जाएगा. 

बेटी ने भी वोट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया

बांग्लादेशी मीडिया यूएनबी ने कबीर के हवाले से बताया कि तारिक रहमान ने ऑनलाइन फॉर्म पहले ही भर दिया था. शनिवार को वह अपने फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली का स्कैन कराने के लिए आए. रहमान के साथ उनकी बेटी जाइमा ने भी एनआईडी कार्ड की औपचारिकताएं पूरी कीं.

अवामी लीग ने उठाए सवाल 

इस बीच अवामी लीग ने तारिक रहमान के औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वोटर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर पर सवाल उठाए हैं. पार्टी ने जोर देकर कहा है कि बांग्लादेशी कानून के तहत चुनावों की घोषणा के बाद नए वोटर का रजिस्ट्रेशन कानूनी तौर पर नहीं हो सकता. 

2026 के चुनावों के लिए बैन की जा चुकी अवामी लीग ने सरकारी छुट्टी के दिन वोटर बनने की प्रक्रिया पूरी कराने पर भी हैरानी जाहिर की. बांग्लादेश में शनिवार को ऑफिस बंद रहते हैं. पार्टी ने सवाल किया है कि किसके कहने पर नियम तोड़कर ये औपचारिकताएं पूरी कराई गई हैं?

अवामी लीग का कहना है कि एक समय अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए तारिक रहमान को कानून के खिलाफ जाकर, एक के बाद एक विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं. इससे आम लोगों के मन में सरकारी प्रतिष्ठानों को लेकर सवाल उठ रहे हैं. 

परिवार के गढ़ से रहमान लड़ेंगे चुनाव?

तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी ऐसे समय में हुई है, जब चुनाव आयोग ने 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के साथ जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह के लिए अगले साल की 12 फरवरी की तारीख तय की है. माना जा रहा है कि तारिक रहमान फरवरी 2026 के चुनाव में बोगरा जिले के सदर चुनाव क्षेत्र से बतौर उम्मीदवार उतरेंगे. यह उनके परिवार का गढ़ रहा है. स्थानीय बीएनपी नेताओं ने पहले ही उनका नामांकन पत्र ले लिया था.

