बांग्लादेश में आज बड़ी हलचल, 17 साल बाद लौट रहा खालिदा जिया का बेटा, क्यों घबरा रही यूनुस और कट्टरपंथी जमात

17 साल तक अपना वतन छोड़कर दूसरे मुल्क में रहने को मजबूर बांग्लादेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा वापस लौट रहा है. चुनाव, हिंसा और हत्या... बांग्लादेश इस समय उथल-पुथल से गुजर रहा है और इसी बीच एक बड़े प्लेयर की एंट्री हो रही है. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रभावशाली जिया परिवार के उत्तराधिकारी तारिक रहमान गुरुवार, 25 दिसंबर की सुबह ढाका में लैंड करने वाले हैं. यह मौका खास होगा क्योंकि रहमान लगभग 17 वर्षों से लंदन में स्व-निर्वासन में रह रहे थे.

बांग्लादेश की अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार तारिक रहमान लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से रात 12.36 बजे (बांग्लादेश के समयानुसार) ढाका के लिए रवाना हो गए थे. वो बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट में आ रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नी जुबैदा रहमान और बेटी जायमा रहमान भी हैं. BNP के मीडिया सेल ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें बेटी जायमा विमान के अंदर सेल्फी लेती नजर आ रही है, जबकि रहमान और उनकी पत्नी बगल में मुस्कुरा रहे हैं.

ढाका पहुंचने पर तारिक का स्वागत BNP स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा. वहां से वह रैली स्थल पर जाएंगे, जहां वह पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे और बांग्लादेश की जनता को संबोधित करेंगे. बाद में बशुंधरा के एवरकेयर अस्पताल में अपनी मां, बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया से मुलाकात करेंगे.

बांग्लादेश की राजनीति में अहम मोड

बीमार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया (80 साल) के बेटे रहमान (60 साल) आगामी फरवरी में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं. BNP के प्रवक्ता रुहुल कबीर रिजवी ने जिया के बड़े बेटे रहमान की वापसी का जिक्र करते हुए कहा, 'यह एक निर्णायक राजनीतिक क्षण होगा.'

उनके पिता ज़ियाउर रहमान सैन्य शासक से नेता बने थे. जियाउर ने BNP की स्थापना की. वह 1977 से 1981 तक राष्ट्रपति थे, जब उनकी हत्या कर दी गई थी. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने रहमान की वापसी के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का आदेश दिया है, जबकि BNP ने ताकत दिखाने के लिए उनके स्वागत के दौरान लाखों समर्थकों को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है.

रहमान की वापसी ऐसे वक्त हो रही है, जब छात्रों के नेतृत्व में हिंसक प्रदर्शन के कारण पांच अगस्त, 2024 को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में बीएनपी फिर से अग्रणी बनकर उभरी है. सत्ता में 2001-2006 के कार्यकाल के दौरान BNP की साझेदार, जमात-ए-इस्लामी और उसके इस्लामी सहयोगी अब BNP की मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में हैं. अंतरिम सरकार ने एक आदेश के माध्यम से देश के सख्त आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत अवामी लीग को भंग कर दिया था.

शनिवार को, रहमान को औपचारिक रूप से मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाएगा. रहमान युवा नेता उस्मान हादी की कब्र पर जाएंगे, जिनकी हाल में ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल मस्जिद के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. रहमान को 2007-2008 के दौरान सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार के दौरान गिरफ्तार किया गया. अंतरिम सरकार द्वारा रिहा किए जाने के बाद वह उपचार के लिए ब्रिटेन चले गए और तब से वहीं रह रहे हैं.

