बांग्लादेश के हिंदू मंदिर से चोरी हो गया मां काली का कीमती मुकुट, PM मोदी ने किया था भेंट

बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार जाने के बाद से अराजकता किस कदर फैली हुई है इसका ताजा उदाहरण वहां के हिंदू मंदिर में देखने को मिला है. एक तरफ जहां नवरात्रि में हर ओर दुर्गा पूजा की धूम है और देवी काली को पूजा जा रहा है, वहीं बांग्लादेश के सतखीरा में श्याम नगर के जेशोरेश्वरी मंदिर में देवी काली का मुकुट चोरी (Bangladesh Goddess Kali Crown Stolen) हो गया है.

इस मुकुट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेंट किया था. पीएम मोदी मार्च 2021 में जब बांग्लादेश की यत्रा पर गए थे, तब उन्होंने जेशोरेश्वरी मंदिर में देवी के दर्शन कर यह मुकुट चढ़ाया था. लेकिन अब वह चोरी हो गया है. द डेली स्टार की खबर के मुताबिक, मुकुट चोरी की ये घटना गुरुवार को दोपहर में 2 से ढाई बजे के करीब हुई, जब पुजारी दिलीप मुखर्जी दिन में पूजा करने के बाद अपने घर चले गए. सफाई कर्मचारियों ने बाद में देखा तो देवी काली के सिर से मुकुट गायब था. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई.

Bangladesh: Crown of goddess Kali stolen from Jeshoreshwari temple in Satkhira, gifted by PM Modi



Read @ANI Story | https://t.co/YWEr3l2hCs#Bangladesh #JeshoreshwariTemple #GoddessKali pic.twitter.com/L3Yg3CaWpI