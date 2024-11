बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बीच एक और हिंदू पुजारी को किया गया गिरफ्तार

बांग्‍लादेश (Bangladesh) में सत्ता बदलने के बाद से ही अल्‍पसंख्‍यकों को निशाना बनाया जा रहा है. आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद बांग्लादेश के चटगांव में में एक और हिंदू पुजारी को गिरफ्तार (Hindu Priest Arrest) किया गया है. गिरफ्तार पुजारी की पहचान श्याम दास प्रभु के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर जेल में चिन्मय कृष्ण दास से मिलने गए थे. सूत्रों ने बताया कि उन्हें बिना किसी आधिकारिक वारंट के गिरफ्तार किया गया है.

इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधारमण दास ने भी उनकी गिरफ्तारी के बारे में सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्‍होंने कहा, "एक और ब्रह्मचारी श्याम दास प्रभु को आज चटगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया."

Does he look like a terrorist?#FreeISKCONMonks Bangladesh. The arrest of innocent #ISKCON brahmacharis are deeply shocking & disturbing. pic.twitter.com/VG6u7jlnXB