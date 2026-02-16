बांग्लादेश के 236 नये सांसद करोड़पति, 13 अरबपति, 49.83 फीसद कर्जदार

- बांग्लादेश के चुनाव में कुल सांसदों के लगभग सत्तासी प्रतिशत करोड़पति हैं, जिनमें तेरह अरबपति भी शामिल हैं
- बीएनपी के नव निर्वाचित सांसदों में 70 प्रतिशत से अधिक करोड़पति हैं और जमात के 50 प्रतिशत से अधिक करोड़पति है
- लगभग पचास प्रतिशत सांसद कर्ज में डूबे हुए हैं, जिसमें बीएनपी के सांसदों की कर्ज दर अधिक और जमात की कम है
बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में नवनिर्वाचित सांसदों में से करीब 236 करोड़पति हैं, जबकि जीते हुए प्रतिनिधियों में लगभग आधे कर्ज के बोझ तले संसद की दहलीज लांघेंगे. स्थानीय मीडिया ने सोमवार को भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश (टीआईबी) के हवाले से ये जानकारी दी. सोमवार को ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टीआईबी के मोहम्मद तौहिदुल इस्लाम ने 'तेरहवीं राष्ट्रीय चुनाव प्रक्रिया एवं शपथ पत्र आधारित अवलोकन' नाम की एक स्टडी पेश की, जिसमें नव निर्वाचित सांसदों की संपत्तियों, जिम्मेदारियों और पेशेवर स्टेटस की तस्वीर साझा की गई.
टीआईबी के नतीजों के मुताबिक, 236 नए चुने गए एमपी करोड़पति हैं, जो कुल सांसदों का 79.46 फीसदी है; इनमें से 13 अरबपति हैं.
बीएनपी-जमात के अमीर सांसद
डेटा से पता चलता है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के 189 सांसद करोड़पति हैं, जो पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों का 90.87 फीसदी है, जबकि जमात-ए-इस्लामी के 38 सदस्य करोड़पति हैं, जो इसकी संसदीय ताकत का 55.07 प्रतिशत है. बांग्लादेश के जाने-माने बंगाली डेली बोनिक बार्ता ने इसे रिपोर्ट किया है. चल संपत्ति के आधार पर करोड़पति सदस्यों की संख्या 184 है, जिनकी कुल घोषित चल संपत्ति 9 करोड़ टका (टी के) है. इस बीच, अचल संपत्ति की कीमत के हिसाब से 167 नवनिर्वाचित सदस्य करोड़पति हैं, जिनमें से हर एक के पास करीब तीन इमारत, अपार्टमेंट, खेत या बगीचे हैं.
49.83 प्रतिशत कर्ज में डूबे
साथ ही, टीआईबी ने सांसदों पर कर्ज के बोझ को भी हाईलाइट किया है. स्टडी के मुताबिक, मौजूदा सांसदों में से लगभग 49.83 प्रतिशत कर्ज में डूबे हैं, जबकि 2024 के चुनाव में यह 52 प्रतिशत था. रिपोर्ट बताती हैं कि पार्टी के हिसाब से, बीएनपी के 62.02 प्रतिशत सदस्य कर्जदार हैं, जबकि जमात के सांसदों पर कर्ज की दर 15.94 प्रतिशत है. रिपोर्ट के मुताबिक, नव निर्वाचित सांसदों का कुल कर्ज 11,356 करोड़ टका तक पहुंच गया है. ये पिछले चार संसदीय कार्यकालों की तुलना में सबसे ज्यादा है. इसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा कर्ज वाले शीर्ष 10 सांसदों में से सभी बीएनपी के नव निर्वाचित सदस्य हैं.
67 फीसदी सदस्यों की सालाना 1 मिलियन टका से ज्यादा कमाई
इस विश्लेषण में संसद सदस्यों की कमाई पर भी रोशनी डाली गई है. बताया गया है कि 13वें सांसद के 67.34 प्रतिशत सदस्य सालाना 1 मिलियन टका से ज्यादा कमाते हैं, जबकि 48 सदस्यों की कमाई 1 करोड़ टका से अधिक है. इसके अलावा, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शीर्ष 10 सांसदों की सूची में बीएनपी के नौ और जमात का एक सदस्य शामिल है. 59 करोड़ 16 लाख टका से ज्यादा की घोषित इनकम के साथ, सबसे ज्यादा सालाना कमाई कथित तौर पर कोमिला-8 चुनाव क्षेत्र से बीएनपी के चुने हुए उम्मीदवार जकारिया ताहिर की है.
