तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह बांग्लादेश के लिए एक नया मोड़ कैसे? समझिए

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन मंगलवार दोपहर को राष्ट्रीय संसद के साउथ प्लाजा में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और नए मंत्रिमंडल सदस्यों को शपथ दिलाएंगे. सुबह इसी स्थान पर देश के नवनिर्वाचित सांसदों को भी शपथ दिलाई जाएगी. बांग्लादेश के मौजूदा नियमों के अनुसार, सबसे पहले भारी बहुमत प्राप्त करने वाली बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें संसदीय नेता का चुनाव किया जाएगा. इसके बाद नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे. राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, जो फिर अन्य मंत्रिमंडल सदस्यों का चयन करेंगे.

Photo Credit: AFP

बांग्लादेश के संविधान के अनुसार, नवनिर्वाचित सांसदों को बांग्लादेश निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र प्रकाशन के तीन दिनों के भीतर शपथ लेनी होती है. निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को 13वें संसदीय चुनाव में 299 संसदीय सीटों में से 297 सीटों के लिए राजपत्र प्रकाशित किया है.

इस बार विदेशी नेता उपस्थित रहेंगे

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में कई अभूतपूर्व घटनाएं होंगी, क्योंकि उनका शपथ ग्रहण समारोह विदेशी नेताओं की उपस्थिति में हो रहा है. बांग्लादेश ने सऊदी अरब, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया था. भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टॉपगे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू और विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल्ला खलील समारोह में शामिल होंगे. नेपाल के विदेश मंत्री बाला नंदा शर्मा भी समारोह में उपस्थित रहेंगे. पाकिस्तान के योजना मंत्री अहसान इकबाल, श्रीलंका के स्वास्थ्य मंत्री नलिंदा जयतिस्सा और अन्य देशों के प्रतिनिधि भी समारोह में शामिल होंगे. ब्रिटेन की इंडो-पैसिफिक अवर सचिव सीमा मल्होत्रा ​​के भी समारोह में शामिल होने की उम्मीद है.

मंगलवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

शपथ ग्रहण से पहले विपक्षी नेताओं से मुलाकात

बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री रहमान बांग्लादेश के लिए एक नई राजनीतिक रणनीति लिख रहे हैं. एक ऐसे देश में जहां राजनीतिक द्वेष अक्सर राजनीतिक शिष्टाचार पर हावी हो जाता है, शपथ ग्रहण समारोह से पहले अपने प्रमुख विरोधियों के घरों पर जाकर उनसे मिलने का रहमान का कदम यह दर्शाता है कि वे समावेशी सरकार चलाने के अपने वादे को निभाना चाहते हैं और अपने विरोधियों के साथ टकराव वाली राजनीति से बचना चाहते हैं ताकि बांग्लादेश के सामने मौजूद चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित रहे. विपक्षी नेताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया जाएगा.

संसद परिसर में शपथ ग्रहण समारोह

बांग्लादेश में, आमतौर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं. इस बार परंपरा से हटकर, शपथ ग्रहण समारोह बंगा भवन के दरबार हॉल में आयोजित नहीं किया जाएगा. बंग भवन बांग्लादेश के राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास स्थान है. बंग भवन की मुख्य इमारत में ऐतिहासिक दरबार हॉल स्थित है. आमतौर पर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह इसी दरबार हॉल में होता है. इस बार शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रीय संसद के दक्षिण प्लाजा में होगा.

हारने वाले उम्मीदवारों को भी बुलाया

बीएनपी सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि 12 फरवरी को हुए 13वें संसदीय चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों को भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया जाएगा, ताकि समावेश का संदेश दिया जा सके. बीएनपी अध्यक्ष और नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान जानते हैं कि वो एक ऐसे देश की बागडोर संभाल रहे हैं, जिसने जुलाई 2024 के विरोध प्रदर्शनों के बाद अस्थिरता का लंबा दौर देखा है. इसी विरोध के कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर देश छोड़कर भागना पड़ा था.

चुनाव के बाद कोई विजय रैली नहीं की

बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने जीत के तुरंत बाद कहा कि उनकी पार्टी कोई विजय समारोह आयोजित नहीं करेगी, क्योंकि बांग्लादेश 2024 में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद अस्थिरता के दौर के बाद एक निर्वाचित सरकार की ओर लौट रहा है. रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बनेंगे और मंत्रालयों की संख्या को वर्तमान 43 से घटाकर 30 से कम करके एक छोटे मंत्रिमंडल पर विचार कर रहे हैं. वे सरकार की संरचना को सुव्यवस्थित करने के प्रयास में कई विभागों का विलय करने और अवामी लीग के 15 साल के शासनकाल के दौरान विभाजित किए गए कई मंत्रालयों को बहाल करने की योजना बना रहे हैं.

संविधान सुधार परिषद के सदस्यों का क्या

हालांकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि नवनिर्वाचित सांसद जुलाई चार्टर के तहत अनिवार्य संविधान सुधार परिषद के सदस्य के रूप में अलग से शपथ लेंगे, लेकिन बीएनपी का मानना ​​है कि मौजूदा संविधान के प्रावधानों का पालन करना उचित होगा. मौजूदा संविधान में केवल सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह का प्रावधान है और इसमें संविधान सुधार परिषद या इसी तरह के किसी निकाय के लिए कोई प्रावधान नहीं है. सांसदों द्वारा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद संविधान सुधार परिषद के सदस्य के रूप में अलग से शपथ लेने की संभावना है, न कि एक ही समय में. जुलाई राष्ट्रीय चार्टर (संवैधानिक सुधार) कार्यान्वयन आदेश में यह प्रावधान है कि 13वें संसदीय चुनाव में निर्वाचित सांसदों से मिलकर एक संविधान सुधार परिषद का गठन किया जाना चाहिए.

ओबामा ने एलियंस को देखा है? US राष्ट्रपतियों के एलियन से संपर्क की बात पर जानिए क्या बोले

वसीम अकरम-वकार यूनुस ने इमरान खान पर दिया बयान तो पाकिस्तानी सरकार ने चली दूसरी चाल

इजरायली पर्यटक से गैंगरेप करने वाले तीनों आरोपियों को मौत की सजा, जानिए कोर्ट ने क्यों माना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस



