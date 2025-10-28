बाबा वेंगा की यूं तो कई भविष्‍यवाणियां की हैं लेकिन उनकी कुछ भविष्‍यवाणियां ऐसी है जो चर्चा का विषय रही हैं. रूस और यूक्रेन की जंग के बीच ही बाबा वेंगा की एक प्रीडिक्‍शन लोगों के बीच काफी हलचल मचा रही हैं. बाबा वेंगा ने आने वाले समय में रूस को लेकर कुछ बड़ी भविष्‍यवाणियां की थीं. इस पर अगर यकीन करें तो आने वाले समय में रूस सबसे ताकतवर देश होगा और राष्‍ट्रपति पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्‍स होंगे.

'रूस को कोई छू नहीं सकेगा'

कहा जाता है कि वेंगा ने साल 1979 में राइटर वैलेंटिन सिद्रोव के साथ एक चर्चा में कहा था, 'सब कुछ पिघल जाएगा, जैसे बर्फ, सिर्फ एक ही चीज है जिस कोई छू नहीं सकेगा और वह है व्लादिमीर की महिमा, रूस की महिमा.' उन्‍होंने आगे कहा था, 'बहुत हानि सहने के बाद. कोई भी रूस को नहीं रोक सकता. सब उसके रास्‍ते से हटा दिए जाएंगे और वह न सिर्फ सुरक्षित रहेगा, बल्कि दुनिया का राजा बन जाएगा.' अब अगर भविष्‍यवाणियों से अलग असल जिंदगी की बात करें तो पिछले करीब साढ़े तीन साल से रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन, यूक्रेन पर हमले जारी रखे हुए हैं. यहां तक कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की हर अपील भी उन पर कोई असर नहीं कर रही है.

दुनिया का भगवान बनेगा रूस

भविष्‍यवाणी में यह भी दावा किया गया है कि रूस का एक शक्तिशाली नेता दुनिया पर राज कर सकता है और उसे 'दुनिया के भगवान' के रूप में जाना जा सकता है. इस तरह की एक व्याख्या के अनुसार वेंगा ने रूस को भविष्य में एक बहुत बड़ी-शक्ति के तौर पर यानी सुपरपावर के तौर पर देखा था, जहां सिर्फ रूस 'जीवित रहेगा और दुनिया का महाराजा बनेगा.' इसके साथ-साथ ऐसी बातें भी जुड़ी हुई हैं कि यूरोप बहुत मुश्किल दौर से गुजरेगा, और रूस उसकी राह में बड़ी भूमिका अदा करेगा.

कौन थीं बाबा वेंगा

अपनी रहस्यमयी भविष्यवाणियों के लिए जानी जाने वाली एक नेत्रहीन बुल्गारियाई महिला, बाबा वेंगा को अक्सर 'बाल्कन की नास्त्रेदमस' कहा जाता है. उनकी भविष्यवाणियों का लंबे समय से बहुत महत्व रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे लोगों को हैरान करती हैं, बल्कि इसलिए भी कि उनमें से कुछ बहुत हद तक सच साबित हुई हैं. हालांकि बाबा वेंगा की साल 1996 में मौत हो गई, लेकिन उनकी भविष्यवाणियां दुनिया भर में हमेशा उत्‍सुकता का विषय रही हैं. उन्‍होंने युद्धों और महामारियों को लेकर बहुत पहले कई भविष्यवाणियां कर दी थी जो असल घटनाओं के बहुत करीब लगती हैं.

