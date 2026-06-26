दुबई में अधिकारियों ने मिसाइल अटैक का अलर्ट जारी किया, फिर UAE ने ईरान के विदेश मंत्री से की बात: रिपोर्ट

शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अधिकारियों ने दुबई के लिए मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया. एएफपी के अनुसार, शाम 5:15 बजे (स्थानीय समय) के ठीक बाद जारी की गई इस चेतावनी की वजह तुरंत साफ नहीं हो पाई. माना जा रहा है कि ईरान ने गुरुवार को ओमान के तट के पास एक टैंकर पर ड्रोन से हमला किया. ईरान, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर अपने नियंत्रण को लेकर इस इलाके और अमेरिका को लगातार चुनौती दे रहा है, जबकि ईरान युद्ध को लेकर अभी एक अंतरिम समझौता भी चल रहा है.

कुछ मिनट बाद, अधिकारियों ने बिना कोई विस्तार से जानकारी दिए 'ऑल क्लियर' (खतरा टलने) का संकेत दिया. मोबाइल फोन पर आए इस अलर्ट ने दुबई में कई लोगों को चौंका दिया; युद्ध में संघर्ष-विराम के बाद कई हफ्तों में यह पहला ऐसा अलर्ट था.

अलर्ट के कुछ समय बाद, UAE ने बताया कि विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई. इसमें शेख अब्दुल्ला के हवाले से कहा गया कि UAE ने ईरान और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम समझौते के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहने के महत्व पर जोर दिया.

इसमें कहा गया, "गंभीर कूटनीति और जिम्मेदार बातचीत ही सभी क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संकटों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है."

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