विज्ञापन
विशेष लिंक

दुबई में अधिकारियों ने मिसाइल अटैक का अलर्ट जारी किया, फिर UAE ने ईरान के विदेश मंत्री से की बात: रिपोर्ट

यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला के हवाले से कहा गया कि UAE ने ईरान और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम समझौते के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहने के महत्व पर जोर दिया.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
दुबई में अधिकारियों ने मिसाइल अटैक का अलर्ट जारी किया, फिर UAE ने ईरान के विदेश मंत्री से की बात: रिपोर्ट
दुबई में मिसाइल अलर्ट जारी होने के कुछ देर बाद उसे वापस ले लिया गया.
  • UAE के अधिकारियों ने दुबई के लिए अचानक मिसाइल हमले का अलर्ट शाम लगभग पांच बजकर पंद्रह मिनट पर जारी किया
  • ईरान ने ओमान के तट के पास एक टैंकर पर ड्रोन से हमला किया था, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है
  • अलर्ट के कुछ मिनट बाद ही अधिकारियों ने खतरे के टलने का संकेत देते हुए ऑल क्लियर घोषित किया
मिसाइल अलर्ट के बाद क्या स्थिति सामान्य है?

शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अधिकारियों ने दुबई के लिए मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया. एएफपी के अनुसार, शाम 5:15 बजे (स्थानीय समय) के ठीक बाद जारी की गई इस चेतावनी की वजह तुरंत साफ नहीं हो पाई. माना जा रहा है कि ईरान ने गुरुवार को ओमान के तट के पास एक टैंकर पर ड्रोन से हमला किया. ईरान, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर अपने नियंत्रण को लेकर इस इलाके और अमेरिका को लगातार चुनौती दे रहा है, जबकि ईरान युद्ध को लेकर अभी एक अंतरिम समझौता भी चल रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

कुछ मिनट बाद, अधिकारियों ने बिना कोई विस्तार से जानकारी दिए 'ऑल क्लियर' (खतरा टलने) का संकेत दिया. मोबाइल फोन पर आए इस अलर्ट ने दुबई में कई लोगों को चौंका दिया; युद्ध में संघर्ष-विराम के बाद कई हफ्तों में यह पहला ऐसा अलर्ट था.

अलर्ट के कुछ समय बाद, UAE ने बताया कि विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई. इसमें शेख अब्दुल्ला के हवाले से कहा गया कि UAE ने ईरान और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम समझौते के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहने के महत्व पर जोर दिया.

इसमें कहा गया, "गंभीर कूटनीति और जिम्मेदार बातचीत ही सभी क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संकटों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है."

ये भी पढ़ें-

फिलीपींस में आया 6.5 तीव्रता का भूकंप, कुछ दिन पहले आए भूकंप में गई थी 80 लोगों की जान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UAE, Dubai, Iran, Missile Alert
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com