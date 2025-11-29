विज्ञापन
ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने की शादी, बनाया अनोखा रिकॉर्ड, जानें कौन हैं दुल्हन?

Australia PM Anthony Albanese Marries: पीएम अल्बनीज ने फरवरी 2024 में वैलेंटाइन डे के मौके पर 'द लॉज' की बालकनी में हेडन को प्रपोज किया था. उन्होंने इस खास मौके के लिए एक स्पेशल अंगूठी भी डिजाइन करवाई थी.

Australia PM Anthony Albanese Marries: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार दोपहर अपनी पार्टनर जोडी हेडन से शादी करके एक नया इतिहास रच दिया है. उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर 'मैरिड!' लिखकर इस खबर की पुष्टि की. रिकॉर्ड की बात करें तो यह पहली बार है जब किसी मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान विवाह किया है. अल्बनीज और हेडन कई सालों से रिलेशनशिप में थे. वे दोनों पहली बार लगभग 5 साल पहले मेलबर्न में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मिले थे.

प्राइवेट सेरेमनी

यह एक निजी समारोह था जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री आवास, द लॉज (The Lodge), में संपन्न हुआ. शादी में केवल परिवार और कुछ करीबी दोस्त शामिल थे. इनमें अल्बनीज के बेटे नाथन और हेडन के माता-पिता भी मौजूद थे. शादी के बाद जोड़े ने एक साझा बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, "हम अपने परिवार और करीबी दोस्तों के बीच, अपनी आने वाली जिंदगी साथ बिताने का संकल्प ले काफी प्रसन्न हैं."

पालतू कुत्ता 'टोटो' लेकर पहुंचा रिंग

हेडन के माता-पिता उन्हें बेन फोल्ड्स के गाने “द लकिएस्ट” पर शादी की लाइन में ले गए. हेडन की पांच साल की भतीजी एला फूल लेकर पहुंचीं, जबकि प्रधानमंत्री का पालतू कुत्ता 'टोटो' रिंग (अंगूठी) लेकर विवाह स्थल तक पहुँचा, जो समारोह का एक खास आकर्षण रहा.

प्रपोजल और निजी जीवन

पीएम अल्बनीज ने फरवरी 2024 में वैलेंटाइन डे के मौके पर 'द लॉज' की बालकनी में हेडन को प्रपोज किया था. उन्होंने इस खास मौके के लिए एक स्पेशल अंगूठी भी डिजाइन करवाई थी. जोडी हेडन एनएसडब्ल्यू (न्यू साउथ वेल्स) पब्लिक सर्विस एसोसिएशन के लिए काम करती हैं और पहले सुपरएनुएशन (पेंशन) सेक्टर से जुड़ी हुई थीं. वहीं, अल्बनीज 2019 में अपनी पूर्व पत्नी, कार्मेल टेबट से अलग हुए थे. 

