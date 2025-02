अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वालोदिमिर जेलेंस्‍की के बीच शुक्रवार को तीखी बहस हुई. कूटनीति के मैदान में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब दो देशों का शीर्ष नेतृत्‍व एक दूसरे पर इस कदर बिगड़ जाए. दोनों के बीच खुलेआम बहस हुई, जिसे दुनिया ने देखा. अमेरिका और यूक्रेन के बीच बात बिगड़ गई और जेलेंस्‍की व्‍हाइट हाउस छोड़कर के निकल गए. हालांकि दुनिया के कई देशों ने जेलेंस्‍की और यूक्रेन का समर्थन किया है.

अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वालोदिमिर जेलेंस्‍की के बीच बातचीत शुरू हुई. इस दौरान अमेरिकी उपराष्‍ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे. ओवल ऑफिस में बैठक के कुछ मिनट बाद ही तीखी बहस होने लगी. राष्ट्रपति ट्रंप ने तेज और सख्त आवाज में जेलेंस्‍की से कहा कि आप "या तो सौदा करें या हम बाहर हो जाएं."

उन्होंने युद्ध को लेकर कहा, "आप बड़ी मुसीबत में हैं...आप इसे नहीं जीत रहे हैं."

इस पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समान रूप से प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हम अपने देश में हैं और हम इस समय मजबूत बने हुए हैं. हमने इसके (आपके समर्थन) लिए आपको धन्यवाद भी दिया है.". इस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने "इस बैठक में?"

यूक्रेन में शांति समझौते की उम्मीदें अधर में लटक जाने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "मुझे डर है कि इस तरह से निपटने से चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी."

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "आप लाखों लोगों के जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं. आप तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वह यूक्रेन के लिए बहुत अपमानजनक है."

अब इस बहस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी शामिल हो गए, जब जेलेंस्‍की ने उन्हें "जोर से बात करने" से परहेज करने के लिए कहा. कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा कि युद्ध खत्‍म करने के लिए "कूटनीति की जरूरत है". हालांकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पलटवार करते हुए कहा, "कैसी कूटनीति?" इसके बाद वेंस ने उन पर राष्ट्रपति कार्यालय में अपमान करने का आरोप लगाया.

डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जेलेंस्‍की पर हमला करते हुए कहा, "हमने आपको 350 बिलियन डॉलर दिए हैं, हमने आपको सैन्य उपकरण दिए और बहुत सारा समर्थन दिया है. यदि आपके पास हमारे सैन्य उपकरण नहीं होते तो यह युद्ध दो सप्ताह में समाप्त हो गया होता."

इस पर राष्ट्रपति जेलेंस्‍की ने तुरंत पलटवार करते हुए परोक्ष रूप से ट्रंप पर पुतिन जैसे शब्‍द बोलने का आरोप लगाया. उन्‍होंने कहा, "हां-हां, दो या तीन दिन भी नहीं टिक सकते, मैंने पुतिन से भी सुना है."

इस पर डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्‍की के शब्‍दों से आश्चर्यचकित रह गए. उन्‍होंने कहा, "इस तरह से काम करना बहुत कठिन होने वाला है."

बैठक के बाद डोनाल्‍ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जेलेंस्‍की की आलोचना की और कहा कि जेलेंस्‍की शांति के लिए तैयार नहीं है. साथ ही उन्‍होंने जेलेंस्‍की पर अमेरिका के अपमान का भी आरोप लगाया.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, "आज व्‍हाइट हाउस में हमारी बहुत सार्थक बैठक हुई. बहुत कुछ ऐसा सीखा जो बिना ऐसी आग और दबाव के बातचीत के कभी नहीं समझा जा सकता था. आश्‍चर्यजनक है कि भावनाओं के माध्‍यम से क्‍या सामने आता है. मैंने तय किया है कि राष्‍ट्रपति जेलेंस्‍की शांति के लिए तैयार नहीं है यदि अमेरिका इसमें शामिल है क्‍योंकि उन्‍हें लगता है कि हमारी भागीदारी उन्‍हें बातचीत में बड़ा लाभ देती है. मुझे लाभ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए."

साथ ही कहा, "उन्होंने प्रतिष्ठित ओवल ऑफिस में संयुक्त राज्य अमेरिका का अनादर किया. वह तब वापस आ सकते हैं जब वह शांति के लिए तैयार हों."

इसके अलावा अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा, "...वह शख्‍य (यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्‍की ) नहीं है, जो शांति चाहते हैं और मुझे केवल तभी दिलचस्पी है अगर वह (यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्‍की) रक्तपात को समाप्त करना चाहते हैं."

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक्‍स पर लिखा, "धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, इस यात्रा के लिए धन्यवाद. राष्‍ट्रपति, कांग्रेस और अमेरिकी लोगों को धन्‍यवाद. यूक्रेन को न्यायसंगत और स्थायी शांति की जरूरत है और हम ठीक उसी के लिए काम कर रहे हैं."

Ukraine President Volodymyr Zelenskyy tweets, "Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you POTUS, Congress, and the American people. Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that." pic.twitter.com/ufl0q9kmlN