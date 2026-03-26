क्या कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा की तरह नए गैंग बना रहे गैंगस्टर्स? दो जगहों पर हुई फायरिंग तो उठने लगे सवाल

पिछले 24 घंटों में कनाडा में फायरिंग की दो अलग-अलग घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. इन दोनों वारदातों की जिम्मेदारी भारतीय मूल के दो युवकों ने सोशल मीडिया के जरिए ली है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी किसी बड़े, स्थापित गैंग से जुड़े नहीं हैं.

एजेंसियों को आशंका है कि जल्दी पैसा कमाने और दहशत फैलाने के मकसद से कनाडा पहुंचे कुछ युवक अब ऐसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और अपना अलग गैंग खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं.

कैलगरी में पहली फायरिंग

पहली घटना कनाडा के कैलगरी शहर की बताई जा रही है, जहां मलवा टायर के मालिक हरप्रीत बराड़ के घर पर फायरिंग की गई. इस घटना की जिम्मेदारी कुलबीर सिंह संधू नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली. उसने फायरिंग का वीडियो भी साझा किया है और दावा किया कि पहले की दो फायरिंग घटनाओं के पीछे भी वही था. साथ ही उसने अन्य मामलों से खुद को अलग बताया.

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'अगली गोली सिर में मारी जाएगी'

कुलवीर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. आज कनाडा (कैलगरी) में 245111 मीडो रिज रोड पर, मलवा टायर के मालिक हरप्रीत बराड़ के घर पर फायरिंग हुई है. इसकी जिम्मेदारी मैं, कुलबीर सिद्धू, लेता हूं. इससे पहले भी उस पर 2 बार जो गोलियां चली थीं, वो मैंने ही चलवाई थीं. अगर अब भी उसने हमारी बात नहीं मानी, तो अगली गोली उसके सिर में मारी जाएगी. एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों चंडीगढ़ में जो चीनी कुबाहेरी का मर्डर हुआ था, उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है. बाकी अफवाहों से बचें.'

मिसिसॉगा-कैलिडॉन में दूसरी वारदात

दूसरी घटना मिसिसॉगा के एक रेस्टोरेंट और कैलिडॉन क्षेत्र में एक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े ठिकाने पर फायरिंग की है. इसकी जिम्मेदारी मन्नू ब्रैम्पटन नाम के व्यक्ति ने सोशल मीडिया पोस्ट में ली. पोस्ट में धमकी भरे बयान भी दिए गए हैं.

अपने पोस्ट में Mannu Brampton ने लिखा, 'वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. आज जो चाय-चूरी रेस्टोरेंट (6795 एयरपोर्ट रोड, मिसिसॉगा) और कैरी ट्रांसपोर्ट (कैलिडॉन) के घर पर गोलियां चली हैं, उसकी जिम्मेदारी मैं (मन्ना गिल, ब्रैम्पटन) और मेरा भाई (बॉस यूरोप) लेते हैं और जो भी हमारे कॉल या मैसेज को नजरअंदाज करेगा, उसका बुरा हाल करेंगे हम, फिर चाहे वो कोई भी हो. जरूरत पड़ी तो उसके घर में घुसकर सीधा रिजल्ट देंगे. वेट एंड वॉच.'

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'किसी बड़े गैंग से कनेक्शन की पुष्टि नहीं'

कनाडा की कानून प्रवर्तन एजेंसियां दोनों मामलों की गहराई से जांच कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाले पोस्ट्स की सत्यता, आरोपियों की पृष्ठभूमि और संभावित नेटवर्क की जांच की जा रही है. फिलहाल किसी बड़े गैंग कनेक्शन की पुष्टि नहीं हुई है.

कनाडा में पनप रहे नए गैंग?

विशेषज्ञों के मुताबिक, हालिया घटनाएं संकेत देती हैं कि कुछ युवक पहचान और प्रभाव बनाने के लिए ऐसी वारदातों का सहारा ले रहे हैं. पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है.