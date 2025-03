वो 150 प्रतिशत तक टैरिफ लगाते हैं... अमेरिका ने फिर साधा भारत पर निशाना, कनाडा को भी सुनाया

टैरिफ के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के बीच विवाद कम होता नजर नहीं आ रहा है. अमेरिका की तरफ से इसे लेकर एक के बाद एक बयान सामने आ रहा है. इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार को उन देशों का नाम लिया जिसने अमेरिका पर टैरिफ लगाकर रखा है. भारत का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उसने 150 प्रतिशत टैरिफ लगा रखा है. अमेरिका की तरफ से कहा गया कि भारत ने अल्कोहल पर 150 प्रतिशत और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प आपसी सहयोग में विश्वास करते हैं और अब इसका समय आ गया है . उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति हो जो वास्तव में अमेरिकी व्यवसायों और श्रमिकों के हितों का ध्यान रखता है.



#WATCH | Washington, DC: Press Secretary Karoline Leavitt says, "...Look at India, 150 per cent tariff on American alcohol. Do you think that's helping Kentucky Bourbon be exported to India? I don't think so. 100 per cent tariff on agricultural products from India...President… pic.twitter.com/fctjCHogsv