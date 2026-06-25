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कनाडा में रेस्तरां के बाहर फायरिंग,  रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग ने करवाई; सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में एक रेस्तरां के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है.

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कनाडा में रेस्तरां के बाहर फायरिंग,  रोहित गोदारा-गोल्डी बराड़ गैंग ने करवाई; सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
रेस्तरां के बाहर फायरिंग.

कनाडा के ब्रैम्पटन में एक रेस्तरां के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है. पोस्ट में खुद को "राजा पहलवान" बताने वाले व्यक्ति ने कहा है कि ब्रैम्पटन स्थित "दाल रोटी" रेस्तरां के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी वह और उसका साथी लेते हैं.

पोस्ट में आरोप लगाया गया है कि रेस्तरां मालिक ने कई छात्रों की तनख्वाह नहीं दी थी. दावा किया गया है कि पहले मालिक को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी. इसके बाद फायरिंग को "चेतावनी" बताया गया है. साथ ही पोस्ट में धमकी दी गई है कि अगर आगे भी बात नहीं मानी गई तो अगली बार सीधे उसके घर पहुंचेंगे.

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पोस्ट में गैंगस्टर रोहित गोदारा का भी जिक्र किया गया है और उसे अपना भाई बताते हुए उसके खिलाफ बोलने वालों को दुश्मन बताया गया है. इसके अलावा कुछ लोगों को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि जो लोग उनकी कॉल्स को नजरअंदाज कर रहे हैं, वे अपना इंतजाम करके रखें.

पोस्ट में कई गैंगस्टरों और आपराधिक गिरोहों से जुड़े नामों के हैशटैग भी लगाए गए हैं. हालांकि, पोस्ट में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच स्थानीय एजेंसियां कर रही हैं.

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