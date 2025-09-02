अफगानिस्तान में ये हो क्या रहा? फिर भूकंप, दो दिन में 9 बार हिल चुकी धरती

हजारों लोगों की जान लेने, कई लोगों को घायल करने और कई घर उजाड़ने के बाद भी अफगानिस्‍तान में भूकंप आने का सिलसिला थम नहीं रहा है. दो दिन में अब तक यहां पर नौ बार धरती हिल चुकी है. तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को बताया कि 1 सितंबर को अफगानिस्‍तान में आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 1,411 लोग मारे गए हैं और 3,100 से ज्‍यादा ज़्यादा घायल हुए हैं. अफगानिस्‍तान में एक सितंबर को पहला भूकंप आया जिसकी तीव्रता 6.3 मापी गई. इसके बाद तो जैसे भूकंप आने का सिलसिला शुरू हो गया. पहले भूकंप में जमकर तबाही हुई.

किस तारीख पर आए कितने भूकंप

1 सितंबर

1:08 मिनट पर एक और भूकंप आया जिसकी तीव्रता 4.7 थी.

1:59 पर तीसरा झटका आया जिसकी तीव्रता 4.3 थी.

2:25 मिनट पर चौथा झटका आया जिसकी तीव्रता 3.8 थी.

3:25 मिनट पर 5 की तीव्रता वाला एक और भूकंप आया.

5:16 मिनट पर 5 की ही तीव्रता वाला एक और भूकंप.

8:13 मिनट पर 5 की ही तीव्रता वाला एक और भूकंप.

8:29 मिनट पर 4.2 की तीव्रता वाला भूकंप.

10:30 बजे 4.6 की तीव्रता वाला भूकंप.

15:56 मिनट पर 2.6 की तीव्रता वाला भूकंप.

2 सितंबर

17:33 मिनट पर 3.5 की तीव्रता वाला भूकंप

17:59 मिनट पर 5.3 की तीव्रता वाला भूकंप.

लगातार आ रहे हैं झटके

भूकंप का केंद्र उस जगह के पास था जहां रविवार देर रात 6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने पाकिस्तान की सीमा के पास पहाड़ी प्रांतों के दूरदराज के इलाकों को तबाह कर दिया था. बुरी तरह प्रभावित प्रांत कुनार के आपदा प्रबंधन प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने एएफपी को बताया, 'भूकंप उन्हीं इलाकों में महसूस किया गया जो पहले भूकंप से कुनार (प्रांत) में प्रभावित हुए थे.' उन्‍होंने कहा कि ये झटके लगातार आ रहे हैं लेकिन इनसे अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मंगलवार देर रात भूकंप की सूचना दी.

तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को कहा कि रविवार के भूकंप में पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अकेले कुनार में 1,411 लोग मारे गए और 3,124 घायल हुए हैं, जिससे यह दशकों में देश में आए सबसे घातक भूकंपों में से एक बन गया है.