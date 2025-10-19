विज्ञापन
विशेष लिंक

पेरिस के जिस म्यूजियम में है मोनालिसा की पेंटिंग वहां हुई बड़ी लूट, पढ़ें आखिर ये हुआ कैसे

पुलिस के साथ मौके पर मौजूद फ्रांसीसी संस्कृति मंत्री रचिदा दाती ने सोशल मीडिया पर घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आज सुबह लूव्र संग्रहालय के खुलते ही डकैती हुई.

Read Time: 2 mins
Share
पेरिस के जिस म्यूजियम में है मोनालिसा की पेंटिंग वहां हुई बड़ी लूट, पढ़ें आखिर ये हुआ कैसे

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की आपने ऐसी कई फिल्में देखी होंगी जिसमें हीरो तमाम सुरक्षा तामझाम के बाद भी बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं. अब ऐसा ही एक मामला पेरिस से सामने आया है. यहां के लूव्र संग्रहालय पर चोरों ने धावा बोला. आपको बता दें कि ये संग्रहालय दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सांस्कृतिक स्थलों में से एक है. पेरिस पुलिस के अनुसार ये डकैती संग्रहालय के खुलने के कुछ ही देर बाद ही अंजाम दी गई है.

बताया जा रहा है कि हमलावर स्कूटर पर सवार होकर सीन नदी के किनारे निर्माणाधीन इमारत के सामने के हिस्से में घुस गए. मीडिया के अनुसार, घुसपैठियों ने कॉम्पैक्ट चेनसॉ और एक मालवाहक लिफ्ट का इस्तेमाल करके सीधे अपोलो गैलरी में प्रवेश किया, जहां फ्रांस की कुछ सबसे कीमती ऐतिहासिक कलाकृतियां रखी गई हैं. वहां, एक सोची-समझी तोड़फोड़ और लूटपाट की कार्रवाई में, चोरों ने कांच के डिस्प्ले को तोड़ दिया और नेपोलियन बोनापार्ट और महारानी जोसेफिन के नौ अनमोल आभूषण लेकर भाग गए, जिससे फ्रांस का सांस्कृतिक समुदाय स्तब्ध रह गया.

पुलिस के साथ मौके पर मौजूद फ्रांसीसी संस्कृति मंत्री रचिदा दाती ने सोशल मीडिया पर घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि आज सुबह लूव्र संग्रहालय के खुलते ही डकैती हुई. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. इस मामले की जांच अभी जारी है.  जांच जारी है. लूव्र म्यूजियम ने भी "असाधारण कारणों" के चलते एक दिन की बंदी का ऐलान किया, और प्रेस समय तक कोई और सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की. 

अधिकारियों ने अभी तक संदिग्धों की पहचान या संख्या की पुष्टि नहीं की है, हालांकि पुलिस सूत्रों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बताया कि यह कार्रवाई त्वरित, पेशेवर तरीके से अंजाम दी गई. सुरक्षा फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और फोरेंसिक साक्ष्यों की समीक्षा की जा रही है क्योंकि जांचकर्ता चोरी किए गए खजाने को बरामद करने और हाल के यूरोपीय इतिहास में सबसे दुस्साहसिक संग्रहालय डकैतियों में से एक के पीछे के अपराधियों की पहचान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Robbery In Paris Museum, Napoleonic Jewels Stolen, Louvre
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com