एशिया कप में बुरी तरह फेल हुआ CSK का यह ओपनर, इन आंकड़ों ने उड़ाई प्रबंधन की नींद



दुबई में खेला गया अंडर 19 एशिया कप टूर्नामेंट समाप्त हो चुका है. रविवार को टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों के विशाल अंतर से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है. इस टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद अब अंडर 19 विश्व कप और आईपीएल पर नजर टिकी होगी. हाल ही में आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन हुआ था. अब सभी फ्रेंचाइजी अपने-अपने टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर करीब से नजर रख रही है. अंडर 19 एशिया कप में खेल रहे 4 खिलाड़ी कुछ दिनों बाद शुरू होने वाले IPL में भी खेलते दिखेंगे. इन सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर फ्रेंचाइजी की नजर है. लेकिन अंडर 19 एशिया कप के प्रदर्शन से चेन्नई सुपर किंग्स का प्रबंधन चिंता में होगा.

सीएसके के ओपनर आयुष म्हात्रे एशिया कप में हुए फेल

क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर बल्लेबाज का एशिया कप में प्रदर्शन बेहद फीका रहा. हम बात कर रहे हैं कि आयुष म्हात्रे की. आयुष अंडर 19 एशिया कप में भारतीय टीम के कप्तान थे. खिताबी मुकाबले को छोड़ दें तो बतौर कप्तान आयुष म्तात्रे का प्रदर्शन ठीक-ठाक था. लेकिन बतौर बल्लेबाज आयुष म्हात्रे एशिया कप में बुरी तरह से फ्लॉप रहे.

एशिया कप में आयुष ने मात्र 65 रन बनाए

अंडर-19 एशिया कप में भारतीय अंडर-19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. उन्होंने टूर्नामेंट में मात्र 65 रन बनाए, जिनका औसत 13 रहा. आयुष म्हात्रे का यह प्रदर्शन देख सीएसके मैनजमेंट भी चिंतित होगा. क्योंकि आईपीएल के पिछले सीजन में म्हात्रे ने सीएसके के ओपनिंग की थी.

IPL के 7 मुकाबलों में आयुष ने बनाए 240 रन

अब बात आयुष के IPL प्रदर्शन की करें तो आयुष ने पिछले सीजन में सीएसके की ओर से 7 मुकाबले खेले थे. इन 7 मुकाबलों में आयुष के बल्ले से कुल 240 रन निकले, जिसमें एक 94 रनों की पारी भी खेली. इस दौरान आयुष 188 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी. एशिया कप में फेल हुए आयुष आईपीएल तक फॉर्म में वापस आते हैं या नहीं, यह देखने वाली बात होगी.

यह भी पढ़ें - 138 का एवरेज, 142 का स्ट्राइक रेट: वैभव की चर्चा के बीच मजमा लूट गया ये स्टार, लेकिन IPL में नहीं दिखेगा जौहर