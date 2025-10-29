अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ऐसी ऐसी घटना हुई है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. यहां पर दरअसल एक मोटरसाइकिल सवार 210 फ्रीवे पर करीब 150 मील प्रति घंटे यानी करीब 250 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था. उसके पीछे पुलिस की कई गाड़ियां लगी हुई थीं. यह मोटरसाइकिल सवार उस घर से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, जहां अधिकारियों के मुताबिक उसने अभी-अभी एक शेरिफ डिप्टी को गोली मारकर हत्या कर दी थी.

10 फीट हवा में उछला बाइकर

सोमवार दोपहर को हुई इस घटना का टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्‍ट किया गया. मोटरसाइकिल सवार ने आसानी से एक दूसरे मोटरबाइक पुलिसकर्मी को चकमा दे दिया जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था. एक बार को ऐसा लगा कि जैसे उसने बाइक के हैंडलबार से दोनों हाथ हटा लिए हों और बंदूक का स्लाइड पीछे खींचा हो. तेज भागने का प्रयास अचानक खत्म हो गया, जब उसने अपनी बाइक एक ग्रे टोयोटा कैमरी में दे मारी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह बाइक के ऊपर से पलटकर करीब 10 फीट हवा में उछल गया.

WATCH: A suspect accused of fatally shooting a California deputy leads officers on a harrowing 150-mph freeway chase before crashing his motorcycle into a moving car and being taken into custody. pic.twitter.com/2VppJk9mDW — Fox News (@FoxNews) October 28, 2025

ऑफ ड्यूटी ऑफिसर का एक्‍शन

कुछ घंटों बाद इस बात की पुष्टि हुई कि जिस टोयोटा कैमरी से टक्कर हुई थी, उसका ड्राइवर सैन बर्नार्डिनो काउंटी नारकोटिक्स डिप्‍टी था. वह पीछा शुरू होने के वक्त ऑफ ड्यूटी थे, लेकिन कुछ देर बाद ही ड्यूटी पर वापस लौट आए थे. उन्‍होंने जानबूझकर मोटरसाइकिल सवार की दिशा में गाड़ी मोड़ दी. मोटरसाइकिल सवार की पहचान 47 वर्षीय एंजेलो जोस साल्दिवार के रूप में हुई.

टीवी कैमरों ने साल्दिवार को सड़क पर बैठे हुए कैद किया, इससे पहले कि उसे एयरलिफ्ट करके अस्पताल ले जाया गया. उसकी हालत स्थिर बताई गई. अगले कुछ दिनों में उस पर 28 साल के डिप्टी एंड्रयू नुनेज की हत्या के चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे. नुनेज छह साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और अपने पीछे दो साल की बेटी और गर्भवती पत्नी छोड़ गए हैं.