देसी जुगाड़...1 लीटर पेट्रोल में 90 KM से ज्यादा माइलेज देगी बाइक

How to Increase Bike High Mileage: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स दावा कर रहा है कि उसने अपनी बाइक में ऐसा जुगाड़ लगाया है, जिससे बाइक का एवरेज सीधे 90 किलोमीटर प्रति लीटर तक पहुंच गया. वीडियो में शख्स खुद अपनी पीठ थपथपाते हुए कह रहा है कि, बस एक छोटा सा डिवाइस लगाइए और देखिए जादू. आम तौर पर कार 10 से 12 किमी और बाइक 30 से 40 किमी का माइलेज देती है, लेकिन अगर ये एवरेज 90 किमी तक पहुंच जाए, तो पेट्रोल पंप पर जाने की टेंशन काफी हद तक खत्म हो सकती है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को चौंका रहा है और खूब चर्चा में है.
ये है देसी जुगाड़ । average increasing hacks
'बापू जमीदार शॉर्ट्स' नाम के इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए इस वीडियो में शख्स बता रहा है कि, बस बाइक के दोनों सिरों पर एक छोटा डिवाइस जोड़ दीजिए, इसके बाद बाइक का एवरेज जादू की तरह बढ़ जाएगा. दावा तो यहां तक किया गया है कि, बाइक धुआं छोड़ना भी बंद कर देगी और स्मूथ चलेगी. वह यह भी कह रहा है कि इस जुगाड़ से गांव की किसी भी बाइक का एवरेज बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, इस दावे की सच्चाई कितनी है, यह तो पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोग इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.
यूजर्स के मजेदार रिएक्शन । desi jugaad bike
वीडियो वायरल होते ही यूजर्स के मजेदार कमेंट्स भी सामने आने लगे. किसी ने ताली का इमोजी बनाया, तो किसी ने लाफिंग इमोजी डालकर इस जुगाड़ का मजाक उड़ाया. एक यूजर ने लिखा, फेक पसंद करने वाले लाइक करें. वहीं कुछ ने कहा, भाई बेवकूफ बना रहा है. सोशल मीडिया पर ऐसे जुगाड़ अक्सर वायरल होते रहते हैं. कोई इन्हें सच मान लेता है तो कोई मजाक में उड़ा देता है. अब देखना ये है कि क्या वाकई ये डिवाइस कोई कमाल कर पाएगा या फिर ये सिर्फ हंसी-मजाक तक ही सीमित रह जाएगा.
