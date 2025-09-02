स्टीयरिंग नहीं था...तो लकड़ी से ही दौड़ा दिया ट्रैक्टर, देसी जुगाड़ ने फिर किया कमाल

Wooden Stick Tractor Control: सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई नया वीडियो वायरल होता रहता है, लेकिन इस बार जो वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है, उसमें देसी जुगाड़ का शानदार नमूना देखने को मिल रहा है. वीडियो में एक शख्स ट्रैक्टर को बिना स्टीयरिंग व्हील के सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े से चला रहा है. हैरानी की बात यह है कि ट्रैक्टर उबड़-खाबड़ रास्ते पर भी बिना किसी परेशानी के दौड़ रहा है.
भारत – जुगाड़ का देश | Tractor without Steering
कहा जाता है कि भारत में हर इंसान जन्म से कलाकार और इंजीनियर होता है. मुश्किल समय में यहां लोग ऐसे-ऐसे उपाय निकाल लेते हैं, जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं. इस वीडियो में भी यही तस्वीर दिखती है. जब ट्रैक्टर का स्टीयरिंग खराब हो गया, तो ड्राइवर ने पास में पड़ी लकड़ी उठाई और उसे स्टीयरिंग की जगह फिट कर दिया. देखते ही देखते वही लकड़ी ट्रैक्टर की जान बन गई.
वीडियो की खासियत | Desi Talent
इंस्टाग्राम पर @bihar_day_by_day नाम के पेज से शेयर किया गया यह वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच चुका है. वीडियो में साफ दिखता है कि ड्राइवर कितनी कुशलता से ट्रैक्टर संभाल रहा है. कमेंट सेक्शन में लोग इस देसी टैलेंट को खूब सराह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, यही है असली हैवी ड्राइवर. दूसरे ने कहा, दिल से सैल्यूट इस ड्राइवर को. तीसरे ने मजाक में लिखा, किसान भाई का दिमाग, इंजीनियर होते तो क्रेन मंगा लेते.
देसी जुगाड़ के और किस्से | Indian Farmer Jugaad
यह पहली बार नहीं है जब देसी तकनीक ने सबको चौंकाया हो. सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं. कोई टूटी-फूटी बाइक को इलेक्ट्रिक व्हीकल बना देता है. कोई पुरानी मशीनों से नया आविष्कार कर लेता है. कोई बेकार पड़ी चीज़ों से नए-नए उपकरण तैयार कर देता है. यही कारण है कि लोग कहते हैं...इंडियन जुगाड़ दुनिया में बेमिसाल है. इस वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारतीय दिमाग के सामने कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती. चाहे साधन टूट जाएं या हालात कठिन हों, देसी जुगाड़ हर बार रास्ता निकाल लेता है.
