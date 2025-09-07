विज्ञापन
बिना इंजीनियरिंग डिग्री...रेलवे टेक्नीशियन ने बना डाली गेमिंग बग्गी

Desi Jugaad: रेलवे टेक्नीशियन करण कारगवाल ने कबाड़ से BGMI गेम वाली बग्गी बनाकर हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. उनकी यह कहानी जुगाड़, जुनून और पैशन की मिसाल बन गई है.

बिना इंजीनियरिंग डिग्री...रेलवे टेक्नीशियन ने बना डाली गेमिंग बग्गी
जुनून और जुगाड़ का कमाल, कबाड़ से निकली BGMI की असली बग्गी

Indian jugaad viral 2025: भारत में जब भी 'जुगाड़' की बात होती है तो दिमाग में आता है देसी इनोवेशन और आउट ऑफ द बॉक्स सोच. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है रेलवे टेक्नीशियन करण कारगवाल ने. बिना किसी इंजीनियरिंग की डिग्री या डिजाइनिंग कोर्स के, उन्होंने वीकेंड पर कबाड़ के लोहे, बाइक के पुराने पार्ट्स और वेल्डिंग मशीन की मदद से एक ऐसी बग्गी तैयार कर दी जो बिल्कुल BGMI गेम से बाहर निकलकर असल जिंदगी में आ गई हो.

सोशल मीडिया पर छा गई BGMI बग्गी

जैसे ही करण की बनाई बग्गी के वीडियोज सोशल मीडिया पर अपलोड हुए, नेटिजन्स ने इसे हाथों-हाथ लिया. शुरुआती रील्स ने 10 लाख से ज्यादा व्यूज बटोरे और कुछ ही दिनों में करण के 2.2 लाख फॉलोअर्स हो गए. लोग उन्हें 'जुगाड़ किंग' से लेकर 'गेमिंग का एलन मस्क' तक कहने लगे.

पैशन ने बनाया रास्ता

करण का यह इनोवेशन सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि जुनून और मेहनत का संगम है. बिना किसी औपचारिक पढ़ाई के उन्होंने साबित कर दिया कि अगर पैशन हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं. मेटल, पहियों और कबाड़ के पुर्जों से बनी यह बग्गी अब इंटरनेट पर क्रिएटिविटी और मोटिवेशन का नया प्रतीक बन चुकी है.

Crofton India ने दी पहचान

करण की यह कहानी इतनी खास थी कि Crofton India ने इसे अपने डिजिटल सीरीज 'Beyond Battlegrounds' का पहला एपिसोड बना दिया. इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई. उनकी बग्गी से जुड़े वीडियोज ने अब तक 18 लाख से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लिए हैं.

भारत में उठ रही नई DIY लहर

  • करण अकेले नहीं हैं. भारत में अब एक नई लहर उठ रही है, जहां लोग अपने पैशन को जुगाड़ और क्रिएटिविटी से नया रूप दे रहे हैं.
  • किसी ने बजट पार्ट्स से गेमिंग पीसी तैयार किया.
  • किसी ने ई-वेस्ट और स्कूटर से सिम रिग्स बनाए.
  • तो किसी ने कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम्स बनाकर इंटरनेट पर छा गए.
  • हर लाइक, शेयर और कमेंट इस मूवमेंट का ईंधन है, जो पिक्सल्स को पैशन और पैशन को उद्देश्य में बदल रहा है.

