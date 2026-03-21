उत्तराखंड में भारी बर्फबारी से बिगड़े हालात, ग्लेशियर आने से सोबला-ढाकर मोटरमार्ग बंद

Uttarakhand snowfall 2026: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने हालात बिगाड़ दिए हैं. धारचूला क्षेत्र को जोड़ने वाला सोबला‑ढाकर मोटरमार्ग ग्लेशियर आने से पूरी तरह बंद हो गया है. कई स्थानों पर बर्फ और हिमखलन (एवलॉन्च) से रास्ते जाम हैं, जिससे आम लोगों के साथ‑साथ लौट रहे पर्यटक भी रास्ते में फंस गए हैं. प्रशासन ने एहतियात बरतने की सलाह दी है और मौसम अनुकूल रहा तो सड़क को जल्द खोलने की उम्मीद जताई है.

नीरज मेहता की रिपोर्ट...

सोबला‑ढाकर मार्ग पर ग्लेशियर

दारमा घाटी से जुड़े सोबला‑ढाकर मोटरमार्ग पर देर रात ग्लेशियर आने से यातायात पूरी तरह बंद हो गया. यह मार्ग घाटी के कई गांवों के लिए जीवनरेखा है. सड़क बंद होने से आवश्यक आपूर्ति, आपात सेवाएं और लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है.

खास स्पॉट्स पर रुकावट

बालिंग–नागलिंग के बीच छंगला नाले में आए ग्लेशियर ने सड़क को पूरी तरह ढक दिया है. बालिंग–दुगतु के बीच गंगबेनाती नाले के पास भी भारी बर्फ और ग्लेशियर के कारण रास्ता बंद है. इन दोनों स्थलों पर बर्फ की मोटी परत और टूट‑फूट के कारण मशीनरी पहुँचाना भी चुनौती बन गया है.

पर्यटक फंसे, स्थानीय चिंतित

बर्फबारी का आनंद लेकर लौट रहे कई पर्यटक बीच रास्ते में ही रुक गए. ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी और तेज हवा के कारण दृश्यता घट रही है. स्थानीय लोगों के लिए दवाई, राशन और आपात जरूरतों की पूर्ति में दिक्कतें बढ़ गई हैं. प्रशासन ने अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की है.

राहत‑बचाव की चुनौती

उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी, फिसलन और हिमखलन का खतरा राहत कार्यों को धीमा कर रहा है. जेसीबी/डोज़र जैसी मशीनें तैनात करने की तैयारी है, लेकिन तेज ठंड, कम दृश्यता और बार‑बार खिसकती बर्फ कामकाज में बाधा बन रही है. प्रशासन का कहना है कि मौसम ने साथ दिया तो सोबला‑ढाकर मार्ग को कल शाम तक खोलने की कोशिश की जाएगी.