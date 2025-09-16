ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर, हाईवे तक आया पानी; देखिए वीडियो

उत्तराखंड में मॉनसून कहर बनकरबरस रहा है. लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. भारी बारिश की वजह से नदियां इन दिनों उफान पर हैं. पहले देहरादून में सौंग नदी और अब ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी अपना रौद्र रूप ( Uttarakhand Chandrabhaga River Over Flow) दिखा रही है. चंद्रभागा नदी इस कदर उफन रही है कि पानी हाईवे तक आ गया है. सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई है. उफनती नदी में तीन लोग फंस गए थे. एसडीआरएफ की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लिया. इतना ही नहीं कई वाहन भी चंद्रभागा नदी के पानी में फंस गए.

ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर

बता दें कि सोमवार देर रात से हो रही बारिश की वजह से ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी उफान पर है. जिसकी वजह से नटराज चौक हाईवे पानी की जद में आ गया है. चंद्रभागा नदी में तीन लोग फंस गए थे जिन्हें SDRF ने रेस्क्यू कर नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

देहरादून में सौंग नदी का विकराल रूप

देहरादून में सौंग नदी उफान पर है. न‍दी की लहरें सड़कें बहा ले गई हैं. बताया जा रहा है कि दो लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है. सहस्‍त्रधारा में बादल फटने से मकानों और दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है. राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं. सौंग नदी के रौद्र रूप की वजह से राजधानी देहरादून के सहस्‍त्रधारा और मालदेवता क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि सौंग नदी ने इस बार विकराल रूप धारण कर लिया है और करीब 500 मीटर तक फैल गई है. इसके चलते सड़क और आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है.