चमोली हिमस्खलन : मृतकों की संख्या हुई 7, आखिर श्रमिक की तलाश में अभियान जारी

उत्तराखंड के माना क्षेत्र में चमोली में हुए हिमस्खलन में मरने वालों की संख्या सात हो गई है. बचाव अधिकारियों ने रविवार को तीन और शव निकाले. इस बीच अब आखिरी लापता श्रमिक की तलाश जारी है. हिमस्खलन में फंसे 55 लोगों में से 46 को बचा लिया गया है जबकि सात के शव बरामद हुए हैं. एक मजदूर खुद सुरक्षित अपने घर पहुंच गया था.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह आपदा परिचालन केंद्र का दौरा किया और चमोली में चल रहे बचाव कार्यों की निगरानी के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की. रविवार सुबह मौसम साफ होने के बाद बचाव कार्य फिर से शुरू हो गया, जिससे अभियान में शामिल टीमों को खोजबीन तेज करने में मदद मिली. अभियान में सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं.

#WATCH | Mana (Chamoli) avalanche incident, Uttarakhand: The State Disaster Response Force (SDRF) team is carrying out search and rescue operations using thermal image cameras.



So far, 53 out of 54 workers have been rescued. 7 workers have died. One person is still missing.… pic.twitter.com/gB1F2JAAbu