उत्तराखंड में आज रेड अलर्ट! 6 जिलों में भारी बारिश से तबाही की चेतावनी

उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार सुबह 8:30 बजे तक के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है. वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. आर. के. जेनमनी ने NDTV से बातचीत में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य में "अति भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है." रेड अलर्ट ऐसे समय पर जारी किया गया है जब राज्य पहले ही बर्बादी का सामना कर रहा है. मंगलवार को उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटने की घटना सामने आई, जिससे नदी में अचानक बाढ़ आ गई. इस हादसे में करीब 20-25 होटल और होम स्टे बह गए और 50 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है.

IMD के मुताबिक, मानसून फिलहाल काफी सक्रिय है और उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के ऊपर घने बादल बन रहे हैं. इस स्थिति में हिमालयी क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश की संभावना बनी रहती है. IMD ने 4 अगस्त के लिए भी पहले रेड अलर्ट जारी किया था, जो अब 6 अगस्त को भी दोहराया गया है.

भारत मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में न जाने की सख्त हिदायत दी है. विभाग की ओर से कहा गया है: "जहां हमने रेड अलर्ट जारी किया है, वहां लोगों को नहीं जाना चाहिए. स्थानीय लोगों को भी बेहद सतर्क रहना होगा, खासकर भूस्खलन संभावित इलाकों में."

