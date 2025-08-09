विज्ञापन
IND vs ENG: सिराज की यॉर्कर नहीं, सचिन तेंदुलकर ने इस गेंद को बताया 'बॉल ऑफ द सीरीज'

Sachin Tendulkar Picks 'Ball Of IND-ENG Series: सिराज के इस खतरनाक यॉर्कर की भरपूर तारीफ हुई. लेकिन भारत के महान बल्लेबाज रहे सचिन तेंदुलकर ने इस गेंद को 'बॉल ऑफ द सीरीज' नहीं चुना है

  • मोहम्मद सिराज ने पांचवें टेस्ट के आखिरी दिन एटकिंसन को यॉर्कर पर बोल्ड कर भारत को जीत दिलाई थी.
  • सिराज की खतरनाक यॉर्कर की काफी तारीफ हुई, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने इसे बॉल ऑफ द सीरीज नहीं माना.
  • तेंदुलकर ने रेडिट पर बताया कि उनके अनुसार बॉल ऑफ द सीरीज आकाश दीप की जो रूट के खिलाफ गेंद थी.
Sachin Tendulkar on Ball Of IND-ENG Series: पांचवें टेस्ट मैच के आखिरी दिन मोहम्मद सिराज ने एटकिंसन  को अपनी खतरनाक यॉर्कर पर बोल्ड कर भारत को शानदार जीत दिला दी थी. सिराज के इस खतरनाक यॉर्कर की भरपूर तारीफ हुई. लेकिन भारत के महान बल्लेबाज रहे सचिन तेंदुलकर ने इस गेंद को 'बॉल ऑफ द सीरीज' नहीं चुना है. रेडिट पर बात करते हुए तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने उस गेंद के बारे में बात की है जिसे वो 'बॉल ऑफ द सीरीज'  मानते हैं. (Ball Of IND-ENG Series) 

क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने कहा, "मेरे लिए मैं कहूंगा कि वह सीरीज की गेंद थी जो आकाश दीप ने जो रूट को डाला, और वह दूसरे टेस्ट मैच का टर्निंग प्वाइंट भी था. मुझे लगा वहां से शुरू हुई..वो एक गेंद थी जिसने जो रूट को रैटल कर के आउट कर दिया."

सचिन ने कहा, "वो एक अविश्वसनीय गेंद थी.. पिच से लेट मूवमेंट हुई और जो बल्लेबाज इतने अच्छे फॉर्म में है, उसने इतने सारे रन बनाए हैं. इस तरह से बाहर निकलना आसान नहीं है.  तो मेरे लिए वह संभवत: सीरीज की गेंद थी क्योंकि वो क्रिटिकल स्टेज पर थी ."

एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन में जसप्रीत बुमराह की जगह आकाश दीप को शामिल किया गया था और उस मैच में उन्होंने कुल 10 विकेट लिए थे, जिसमें दूसरी पारी में 21.1 ओवर में 99 रन देकर 6 विकेट शामिल हैं.  बिहार के इस गेंदबाज ने अगले दो मैचों में अपनी लय बरकरार नहीं रख पाए और लॉर्ड्स और ओवल टेस्ट में केवल तीन विकेट ही ले पाए थे. बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज 2-2 की बराबरी पर रहा था. सिराज ने आखिरी टेस्ट मैच में 9 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. 

