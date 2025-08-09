IND vs ENG: सिराज की यॉर्कर नहीं, सचिन तेंदुलकर ने इस गेंद को बताया 'बॉल ऑफ द सीरीज'

Sachin Tendulkar on Ball Of IND-ENG Series: पांचवें टेस्ट मैच के आखिरी दिन मोहम्मद सिराज ने एटकिंसन को अपनी खतरनाक यॉर्कर पर बोल्ड कर भारत को शानदार जीत दिला दी थी. सिराज के इस खतरनाक यॉर्कर की भरपूर तारीफ हुई. लेकिन भारत के महान बल्लेबाज रहे सचिन तेंदुलकर ने इस गेंद को 'बॉल ऑफ द सीरीज' नहीं चुना है. रेडिट पर बात करते हुए तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने उस गेंद के बारे में बात की है जिसे वो 'बॉल ऑफ द सीरीज' मानते हैं. (Ball Of IND-ENG Series)

क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने कहा, "मेरे लिए मैं कहूंगा कि वह सीरीज की गेंद थी जो आकाश दीप ने जो रूट को डाला, और वह दूसरे टेस्ट मैच का टर्निंग प्वाइंट भी था. मुझे लगा वहां से शुरू हुई..वो एक गेंद थी जिसने जो रूट को रैटल कर के आउट कर दिया."

सचिन ने कहा, "वो एक अविश्वसनीय गेंद थी.. पिच से लेट मूवमेंट हुई और जो बल्लेबाज इतने अच्छे फॉर्म में है, उसने इतने सारे रन बनाए हैं. इस तरह से बाहर निकलना आसान नहीं है. तो मेरे लिए वह संभवत: सीरीज की गेंद थी क्योंकि वो क्रिटिकल स्टेज पर थी ."

𝐑𝐨𝐨𝐭 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐬 𝐭𝐨 𝐃𝐞𝐞𝐩 🥶#AkashDeep uproots #JoeRoot with a searing in-swinger, his second wicket puts England firmly on the back foot 🤩#ENGvIND 👉 2nd TEST, Day 4 | LIVE NOW on JioHotstar ➡ https://t.co/2wT1UwEcdi pic.twitter.com/avu1sqRrcG — Star Sports (@StarSportsIndia) July 5, 2025

एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन में जसप्रीत बुमराह की जगह आकाश दीप को शामिल किया गया था और उस मैच में उन्होंने कुल 10 विकेट लिए थे, जिसमें दूसरी पारी में 21.1 ओवर में 99 रन देकर 6 विकेट शामिल हैं. बिहार के इस गेंदबाज ने अगले दो मैचों में अपनी लय बरकरार नहीं रख पाए और लॉर्ड्स और ओवल टेस्ट में केवल तीन विकेट ही ले पाए थे. बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज 2-2 की बराबरी पर रहा था. सिराज ने आखिरी टेस्ट मैच में 9 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी.