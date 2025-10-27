उत्तराखंड में 16 आईपीएस और 8 पीपीएस अधिकारियों के तबादले

उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर चौंका दिया. एक साथ कुल 24 अधिकारियों, जिनमें 16 आईपीएस और 8 पीपीएस शामिल हैं, उनका तबादला कर दिया गया. उत्‍तराखंड के अपर सचिव अपूर्वा पांडेय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और उत्तरकाशी जैसे महत्वपूर्ण जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के तत्‍काल प्रभाव से बदल दिया गया है. आइए आपको बताते हैं, किस-किस अधिकारी का हुआ है तबादला.

उत्‍तराखंड में हुआ ये फेरबदल

IPS अभिनव कुमार को ADG इंटेलिजेंस का जिम्मा

IPS अमित सिन्हा से हटाया गया निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला का जिम्मा

IPS ए.पी. अंशुमान को निदेशक अभियोजन का दायित्व

IPS नीलेश आनंद भरणे को IG साइबर एसटीएफ ए एन टी एफ का जिम्मा

IPS विम्मी सचदेवा से हटाया गया IG मानवाधिकार

IPS अनंत शंकर ताकवाले को IG मानवाधिकार दायित्व

IPS सुनील कुमार मीणा को IG लॉ एंड ऑर्डर बनाया

IPS प्रल्हाद नारायण मीणा पुलिस अधीक्षक सतर्कता मुख्यालय बनाया

IPS यशवंत सिंह बने कमांडेंट 31 सी वाहिनी पीएसी

IPS मंजूनाथ टी.सी. बने एसएसपी नैनीताल

IPS लोकेश्वर सिंह बने एसपी पुलिस मुख्यालय

IPS कमलेश उपाध्याय बनी एसपी उत्तरकाशी

IPS सर्वेश पवार बने एसएसपी पौड़ी गढ़वाल

IPS सरिता डोभाल बनु एसपी इंटेलिजेंस मुख्यालय

IPS सुरजीत सिंह पवार बने एसपी चमोली

ये पीपीएस अधिकारी भी बदले गए

PPS प्रकाश चंद्र बने उप प्रधानाचार्य पीसीटी नरेंद्र नगर

PPS मनोज कुमार कत्याल को बनाया अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी

PPS रेनू लोहनी बनी डिप्टी कमांडेंट आईआरबी द्वितीय देहरादून

PPS स्वप्न किशोर सिंह को ASP काशीपुर का जिम्मा

PPS मनीषा जोशी बनी डिप्टी कमांडेंट 40 में वाहिनी पीएसी हरिद्वार

PPS अभय कुमार सिंह बने एसपी हरिद्वार

PPS कमला बिष्ट बनी एसपी विजिलेंस नैनीताल

PPS पंकज गैरोला बने एसपी विकास नगर