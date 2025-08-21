उत्तरकाशी में कृत्रिम झील बन सकती है तबाही का बड़ा रूप, लोगों की उड़ी नींद

उत्तरकाशी के धराली में खीर गंगा नदी ने जिस तरह से तबाही मचाई वो बेहद खौफनाक था, जहां एक तरफ धराली और आसपास के इलाके बीते दिनों आई आपदा से अभी तक उभर नहीं पाए हैं. वहीं अब एक कृत्रिम झील ने लोगों को परेशान किया हुआ है. दरअसल उत्तरकाशी में एक कृत्रिम झील तबाही का बड़ा रूप बन सकती है.

यमुना नदी के पानी का वेग बढ़ने का खतरा

स्यानाचट्टी के पास बनी कृत्रिम झील ने बड़ा आकार ले लिया है. डर ये है कि अगर ये झील टूटी तो यमुना नदी के पानी का वेग बढ़ जाएगा, जिससे यमुना तटीय क्षेत्रों में तबाही की आशंका है. अब तक इस कृत्रिम झील से कई नुकसान भी हो चुके हैं.

अब तक कृत्रिम झील से नुकसान

बता दें कि स्यानाचट्टी के पास बनी इस कृत्रिम झील से यमुनोत्री नेशनल हाइवे का मोटर पुल और सड़क जलस्तर से डूब गई है. इसके अलावा होटल कालिंदी की दो मंजिल पानी में डूब चुकी हैं. वहीं, पुलिस चौकी स्यानाचट्टी की भी एक मंजिला भवन भी पानी की चपेट में है. इतना ही नहीं स्यानाचट्टी बड़ी पार्किंग और जूनियर हाईस्कूल के मैदान के पास यमुना नदी का पानी पहुंच चुका है.

कैसे बनी ये कृत्रिम झील

कृत्रिम झील के बनने की बात करें तो ये यमुना नदी का मुहाना कुपड़ा गाड़ के मलवे से ब्लॉक होने पर बनी है. इससे पहले हर्षिल के पास बनी एक कृत्रिम झील 1200 मीटर लंबी बनी थी. वहां रह रहे स्थानीय लोगों ने बताया था कि झील पंचर करने वाली योजना भी काम नहीं कर पाई थी. अब स्थिति ये है हम जैसे लोग डर के साए में जीने को मजबूर थे और अपने घरों को छोड़कर आर्मी कैंप में रह रहे थे.