विज्ञापन
विशेष लिंक

1957 में परदादा ने खरीदी जमीन, 2026 में पोते के नाम हुई! चार पीढ़ियां अदालत में लड़ती रहीं केस

हरिद्वार के नसीरपुर कला गांव में 1957 में खरीदी गई जमीन पर चला विवाद आखिरकार 70 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खत्म हुआ. चार पीढ़ियों तक चली इस कानूनी लड़ाई के बाद परिवार को जमीन का मालिकाना हक मिला.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
1957 में परदादा ने खरीदी जमीन, 2026 में पोते के नाम हुई! चार पीढ़ियां अदालत में लड़ती रहीं केस

सोचिए, आपने आज कोई जमीन खरीदी और 2095 में आपके पोते या परपोते को जमीन का मालिकाना हक मिले. ये बात सोचने में ही कितनी अजीब लग रही है ना, लेकिन ऐसा असलियत में हुआ है. ये पूरा मामला हरिद्वार का है. यहां एक परिवार ने 1957 में साढ़े 15 बीघा (लगभग 12.4 एकड़) जमीन खरीदी थी. फिर ये जमीन कानूनी पचड़े में फंस गई. इसके लिए कोर्ट केस हुआ, जिसका आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल बाद 2026 में परिवार के पक्ष में दिया.

1957 में खरीदी जमीन विवाद में कैसे फंसी?

दरअसल, हरिद्वार के नसीरपुर कला गांव में शराफत अली के पूर्वजों ने 4 जून 1957 को करीब साढ़े 15 बीघा जमीन खरीदी थी. लेकिन यह जमीन चकबंदी की प्रक्रिया में फंस गई और दूसरे पक्ष ने भी इस पर अपना दावा कर दिया. यहीं से इस जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया.

अदालतों के चक्कर में गुजर गई पीढ़ियां

जमीन का विवाद इतना लंबा चला कि मुकदमा करने वाले परिवार की दो पीढ़ियां इस दुनिया से चली गईं. तीसरी और चौथी पीढ़ी ने इस केस को आगे बढ़ाया. जब यह मुकदमा शुरू हुआ था, उस समय फैसला सुनाने वाले जजों का भी जन्म नहीं हुआ था. यह तथ्य ही इस केस की लंबी अवधि को बताने के लिए काफी है.

निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई

परिवार ने न्याय के लिए निचली अदालत से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट तक संघर्ष किया, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा हाथ लगी. इसके बावजूद परिवार ने हार नहीं मानी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने फैसला परिवार के पक्ष में सुनाया.

म्यूटेशन और चकबंदी में उलझा रहा मामला

इस केस की शुरुआत जमीन के म्यूटेशन से हुई थी. बाद में यह उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम और चकबंदी प्रक्रियाओं में उलझता चला गया. सरकारी विभागों में फाइलें घूमती रहीं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका.

जब चकबंदी शुरू हुई तो परिवार को पता चला कि जमीन के रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज ही नहीं है और जमीन अब भी विक्रेता के नाम पर चल रही है. इसके बाद भी कई बार समझौते की कोशिश हुई, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया और कोर्ट का रास्ता ही आखिरी विकल्प बचा.

फैसले के बाद परिवार और गांव में खुशी

करीब सात दशक बाद आए इस फैसले के बाद परिवार में खुशी का माहौल है. गांव के लोग भी इस फैसले को राहत देने वाला मान रहे हैं. उनका कहना है कि जमीन विवाद के कारण कई विकास कार्य रुके हुए थे, जो अब शुरू हो सकेंगे.

स्कूल तक जाने का रास्ता भी था बंद

इस जमीन पर विवाद का असर गांव की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ा. इसी जमीन से होकर स्कूल का रास्ता जाता था, लेकिन विवाद के चलते बच्चों का आना-जाना बंद हो गया था. बाद में गांव वालों की मदद से कब्रिस्तान के रास्ते बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही करीब 70 साल पुराना विवाद खत्म हो गया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Supreme Court Land Dispute, Land Dispute Case, Court Case, Property Ownership, Uttarakhand
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com