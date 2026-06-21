NEET Exam Time: कितने बजे बंद हो जाएगा सेंटर का गेट? इस एक गलती से मेहनत पर फिर सकता है पानी

NEET UG री-एग्जाम में आज लगभग 22 लाख छात्र शामिल होने जा रहे हैं. जो भी उम्मीदवार ये परीक्षा देने जा रहे हैं वो समय का विशेष ध्यान रखें. राष्ट्रीय राजधानी स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने एग्जाम देने वाले हर उम्मीदवार से दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है. एनटीए के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से एंट्री शुरू कर दी जाएगी. दोपहर 1:30 बजे गेट बंद कर दिए जाएंगे, यानी 1:30 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. NTA ने साफ किया है कि एक बार परीक्षा केंद्र के गेट बंद होने पर किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को एंट्री नहीं दी जाएगी. इसलिए कुछ मिनट की देरी आपको भारी पड़ सकती है. जो छात्रों ये एग्जाम देने जा रहें वो समय पर घर से निकल जाएं. ट्रैफिक और सुरक्षा जांच को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा प्लान करें.

NEET-UG की पु्र्नपरीक्षा आज दोपहर 2 बजे से होगी NEET री-एग्जाम के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच में होगी देशभर में 5,440 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं परीक्षा अंग्रेजी समेत 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित होगी 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. 95 हजार से ज्यादा परीक्षा कक्ष तैयार किए गए हैं. परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड के आधार पर भी एंट्री दी जाएगी. उम्मीदवार एडमिट कार्ड के साथ-साथ मूल फोटो आईडी भी साथ जरूर रखें

इस तरह से की जाएगी परीक्षा केंद्रों पर निगरानी

हर परीक्षा कक्ष में दो-दो निरीक्षक तैनात रहेंगे. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 10 से अधिक अतिरिक्त परीक्षा कर्मी भी मौजूद रहेंगे. 38,795 फ्रिस्किंग स्टाफ अभ्यर्थियों की जांच करेगा. 48,448 बायोमेट्रिक कर्मी पहचान सत्यापन की जिम्मेदारी संभालेंगे. बायोमेट्रिक के साथ फेस ऑथेंटिकेशन की व्यवस्था भी लागू की गई है. सभी 5,440 केंद्रों पर एक-एक सेंटर सिस्टम ऑफिसर (CSO) तैनात होगा. 6,700 ऑब्जर्वर परीक्षा केंद्रों पर निगरानी करेंगे. इसके अलावा 100 से अधिक वर्चुअल ऑब्जर्वर दिल्ली से लाइव सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखेंगे. AI तकनीक से सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान की जाएगी.