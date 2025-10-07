विज्ञापन
शर्मनाक! सरकारी 'सिस्टम' फेल होने पर देहरादून के छात्र खुद बने मजदूर, प्रधानाध्यापिका निलंबित

देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालय टी स्टेट, बंजारावाला में सोमवार दोपहर स्कूल के बाहर कुछ बच्चों को सड़क से तसलों में भरकर बजरी स्कूल में ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

शर्मनाक! सरकारी 'सिस्टम' फेल होने पर देहरादून के छात्र खुद बने मजदूर, प्रधानाध्यापिका निलंबित
  • देहरादून के सरकारी स्कूल के छात्र गड्ढों की मरम्मत के लिए खुद सड़क से बजरी लाकर काम कर रहे हैं.
  • स्कूल परिसर में लंबे समय से गड्ढों की समस्या बनी हुई थी, जिसका समाधान नहीं हो पाया था.
  • सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में बच्चे बाल्टियों और तसलों में बजरी लेकर स्कूल में जाते हुए दिखे.
देहरादून:

सरकारी मदद न मिलने पर उत्तराखंड के देहरादून के एक सरकारी स्कूल के छात्र खुद ही मजदूर बन गए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में स्कूल के बच्चे बाल्टियों और तसलों में भरकर सड़क से बजरी लाकर स्कूल के भीतर ले जाते हुए दिख रहे हैं. जानकारी के अनुसार, स्कूल परिसर में बने गड्ढों की समस्या कई सालों से दूर नहीं हुई थी, जिसके बाद मजबूरन छात्रों को ही यह काम अपने हाथ में लेना पड़ा. यह घटना दिखाती है कि कैसे बुनियादी समस्याओं के समाधान में देरी के कारण छात्रों को खुद ही मरम्मत का काम करना पड़ रहा है.

दरअसल, देहरादून के राजकीय प्राथमिक विद्यालय टी स्टेट, बंजारावाला में सोमवार दोपहर स्कूल के बाहर कुछ बच्चों को सड़क से तसलों में भरकर बजरी स्कूल में ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.

वीडियो में करीब आठ बच्चे दिख रहे हैं, जो बजरी से भरे तसले सिर पर उठाकर स्कूल की ओर जाते हुए दिख रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया.

