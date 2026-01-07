उत्तराखंड: मृतकों के रजाई गद्दे दूसरों को बेच देता था गिरोह, सलमान सहित 3 गिरफ्तार

उत्तराखंड में देहरादून जिले के रानी पोखरी क्षेत्र में लोगों द्वारा फेंके गए अपने मृत परिजनों के रजाई-गददों को उठाकर दूसरे लोगों को बेचने के आरोप में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत की गयी थी कि उनके क्षेत्र की एक दुकान पर मृतकों के परिजनों द्वारा फेंके गए रजाई-गद्दे बेचे जा रहे हैं जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं.

शुरुआती जांच में शिकायत के सही पाए जाने पर पुलिस ने दुकान चलाने वाले उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के निवासी सलमान (24), उसके पिता हामिद अली (55) तथा उन्हें रजाई गद्दे की आपूर्ति करने वाले ऋषिकेश निवासी संजय (35) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने बताया कि ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के बाद लोग रास्ते में सात मोड़ नामक स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे उनके रजाई गद्दे फेंक देते हैं और आरोपी इन्हें वहां से उठाकर दूसरे लोगों को बेच रहे थे.

