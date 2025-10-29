विज्ञापन
हरिद्वार: हरकी पौड़ी पर महिलाओं में जमकर चले लात-घूंसे, वीडियो वायरल, पुलिस ने सिखाया सबक

हर की पौड़ी पर बुधवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब कुछ महिलाओं के बीच जमकर लात-घूंसे और थप्‍पड़ चले. इस दौरान मौके पर मौजूद बहुत से लोग मूकदर्शक बने यह लड़ाई देखते रहे.

  • हरिद्वार की हर की पौड़ी पर स्थानीय महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई. अब इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है.
  • वीडियो में दो महिलाएं एक अन्य महिला को लात-घूंसे और थप्पड़ मारती हुई नजर आईं. इस दौरान लोग मूकदर्शक बने रहे.
  • झगड़ा करने वाली महिलाएं टीका लगाने का काम करती हैं और पुलिस ने आरोपी महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की है.
हरिद्वार :

हरिद्वार की हर की पौड़ी पर रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं. इस दौरान श्रद्धालुओं के कई ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं, जिसमें गंगा स्नान हो या फिर आरती के दौरान लोग झगड़ा करते नजर आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो बुधवार को हर की पौड़ी पर देखने को मिला, जब कुछ महिलाएं एक दूसरे से किसी बात को लेकर झगड़ पड़ीं. इस दौरान किसी शख्‍स ने महिलाओं की मारपीट का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस मामले में महिलाओं के खिलाफ दंडात्‍मक कार्रवाई की गई है. 

हर की पौड़ी पर बुधवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब कुछ महिलाओं के बीच जमकर लात-घूंसे और थप्‍पड़ चले. इस दौरान मौके पर मौजूद बहुत से लोग मूकदर्शक बने यह लड़ाई देखते रहे. वीडियो में नजर आता है कि दो महिलाएं एक महिला को जमकर पीट रही हैं. कुछ क्षणों के बाद एक अन्‍य महिला भी वहां पर आती हैं और कुछ अन्‍य लोग महिलाओं के बीच हो रही मारपीट को रोकते हैं. 

टीका लगाने का काम करती हैं महिलाएं

हरिद्वार की हर की पौड़ी चौकी के प्रभारी संजीत कंडारी ने बताया कि बुधवार को दोपहर दो बजे के करीब हरिद्वार की स्थानीय महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. यह महिलाएं टीका लगाने का काम करती हैं. इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया. 

झगड़ा करने वाली महिलाओं ने मांगी माफी: पुलिस

चौकी प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं पर दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है. उन्‍होंने कहा कि उन्हें आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है. झगड़ा करने वाली महिलाओं ने माफी मांग कर आगे से ऐसा ना करने की बात भी कही है. 

Uttarakhand, Fight Between Women, Fight Between Women At Har Ki Pauri
