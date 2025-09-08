विज्ञापन
किस्‍मत इसे कहते हैं... टायर के नीचे आने से बाल-बाल बचा, देहरादून का ये वीडियो आपका दिल दहला देगा

देहरादून का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में ट्रक के पीछे एक शख दौड़ता हुआ नजर आ रहा है. इसने सिर पर हेलमेट पहना हुआ है. ये शख्‍स ट्रक के ड्राइवर को रुकने का इशारा कर रहा है. दौड़ते-दौड़ते ये शख्‍स ड्राइवर के गेट तक भी पहुंच गया. लेकिन इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने स्‍पीड बढ़ा दी.

किस्‍मत इसे कहते हैं... टायर के नीचे आने से बाल-बाल बचा, देहरादून का ये वीडियो आपका दिल दहला देगा
देहरादून में ट्रक के पीछे भागते शख्‍स का वीडियो वायरल
  • देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पर एक हरियाणा नंबर का डंपर ट्रक नो एंट्री क्षेत्र में तेज़ गति से दौड़ रहा था.
  • एक व्यक्ति ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक चालक ने स्पीड बढ़ा दी, जिससे वह गिर गया.
  • गिरने के बावजूद व्यक्ति ट्रक के टायर के नीचे आने से बाल-बाल बच गया, जिससे उसकी जान बची.
देहरादून:

उत्‍तराखंड की राजधानी देहरादून का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्‍स ट्रक के पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है. ये ट्रक नो एंट्री में घुस गया था, जिसे इस शख्‍स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने स्‍पीड पकड़ ली. कुछ दूर भागने के बाद शख्‍स का बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गया. गनीमत ये रही कि ये शख्‍स ट्रक के टायर के नीचे नहीं आया और इसकी जान बच गई. घटना का वीडियो को देखा लोगों के रोंगटे खड़े हो गए.  

दौड़ते-दौड़ते ये शख्‍स ड्राइवर के गेट तक भी पहुंच 

वीडियो में ट्रक के पीछे एक शख दौड़ता हुआ नजर आ रहा है. इसने सिर पर हेलमेट पहना हुआ है. ये शख्‍स ट्रक के ड्राइवर को रुकने का इशारा कर रहा है. दौड़ते-दौड़ते ये शख्‍स ड्राइवर के गेट तक भी पहुंच गया. लेकिन इसके बाद ट्रक ड्राइवर ने स्‍पीड बड़ा दी. ऐसे में दौड़ रहे शख्‍स का बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गया. इसके बाद लगा कि ये शख्‍स ट्रक के टायर के नीचे आ जाएगा. लेकिन किस्‍मत से वह बाल-बाल बच गया.         

सहस्त्रधारा रोड़ पर दौड़ रहा था डंपर

देहरादून में खनन से जुड़े ट्रक मौत की गति से दौड़ रहे हैं. ये रोकने-टोकने पर लोगों की जान लेने पर भी आमादा हैं. राजधानी के सहस्त्रधारा रोड़ पर ऐसा ही एक डंपर नजर आया. गुजराडा मान सिंह से लेकर रायपुर क्रासिंग तक खनन के काम में जुटा डंपर बेहद खतरनाक तरीके से ड्राइव कर रहा था. इस ट्रक के पीछे और आगे की नंबर प्लेट पर एच आर (HR) नंबर था. ये ट्रक नो एंट्री का समय खत्म होने के बावजूद सड़क पर दौड़ रहा था. इस समय बड़ी संख्या में स्कूल बस और निजी वाहनों से बच्‍चे स्कूल जा रहे थे. एक बाइक सवार व्यक्ति ने रायपुर क्रॉसिंग पर ट्रक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उस व्यक्ति को ही ट्रक से रौंदने का प्रयास किया गया. किस्‍मत से इस शख्‍स की जान बच गई. 

ये शख्‍स घटना के बाद रायपुर थाना डालनवाला गया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी. सहस्त्रधारा रोड और शहर के कई इलाकों में हरियाणा नंबर के डंपर मौत की गति से दौड़ रहे हैं. क्या पुलिस रास्ते के सीसीटीवी चेक कराकर कार्रवाई करेगी ये भी सवाल है.

