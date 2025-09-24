विज्ञापन
देहरादून में चाय बागान में मृत मिली युवती की हत्या उसी के भाई ने की थी, एक आरोपी गिरफ्तार

विशाखा का बोरे में बंद शव सोमवार को बरामद हुआ था. घटना के संबंध में मृतका के ममेरे भाई रोहित कुमार की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना वसंत विहार में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.

  • देहरादून के वसंत विहार इलाके में चाय बागान की झाड़ियों से बोरे में बंद युवती विशाखा का शव बरामद हुआ था
  • पुलिस ने हत्या का आरोप विशाल पर लगाया जो नशे का आदी बताया गया है और अभी फरार है
  • विशाल के किराएदार लोकेंद्र उर्फ राजा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर शव ठिकाने लगाने में मदद करने का आरोप है
देहरादून:

देहरादून के वसंत विहार इलाके में चाय बागान की झाड़ियों से बोरे में बंद युवती के शव की बरामदगी के मामले को पुलिस ने मंगलवार को सुलझा लेने का दावा किया. पुलिस ने कहा कि युवती की हत्या कथित तौर पर नशे के आदी उसके बड़े भाई ने की थी. पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद विशाखा (22) के शव को कथित तौर पर बोरे में बंद कर उसे जंगल में फेंकने में मुख्य आरोपी विशाल की मदद करने वाले उसके किराएदार लोकेंद्र उर्फ राजा (26) को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया. राजा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के बडपुर क्षेत्र का रहने वाला है. हालांकि, घटना के बाद फरार हो गया विशाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

विशाखा का बोरे में बंद शव सोमवार को बरामद हुआ था. घटना के संबंध में मृतका के ममेरे भाई रोहित कुमार की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना वसंत विहार में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने बताया कि मामले के खुलासे के लिए गठित टीम ने मृतका के परिजनों व आसपास रहने वाले लोगों से जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि घटना से पूर्व उसका विशाल से झगड़ा हुआ था. विशाखा के परिजनों द्वारा भी विशाल पर ही उसकी हत्या करने का शक जाहिर किया गया था.

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल व उसके आसपास के क्षेत्र में आने-जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गयी जिसमें रविवार की देर रात्रि दो व्यक्ति विशाखा के घर से मोटरसाइकिल पर एक सफेद रंग का बोरा ले जाते दिखाई दिए. फुटेज से संदिग्ध व्यक्तियों के हुलिए प्राप्त कर मुखबिरों के माध्यम से उनकी पहचान विशाल तथा उसके यहां किराये पर रहने वाले युवक राजा के रूप में हुई.

पुलिस ने जब राजा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि 21 सितंबर की देर रात करीब एक बजे विशाल उसके कमरे में आया तथा कुछ काम होने की बात कहकर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गया जहां विशाखा मृत अवस्था में फर्श पर पड़ी थी तथा उसके दोनो हाथ-पैर बंधे हुए थे. राजा ने बताया कि विशाल ने उसे विशाखा के हाथ-पैर बांधकर उसके साथ मारपीट करने की बात कहते हुए उससे उसके शव को ठिकाने लगाने के लिये उसके साथ चलने को कहा.

राजा ने पुलिस को बताया कि इसके बाद दोनों विशाखा के शव को एक सफेद रंग के बोरे में डालकर मोटरसाइकिल से उसे चाय बागान के जंगल में फेंक आए और अपने घर लौट आ.

