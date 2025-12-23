विज्ञापन
गंगा किनारे क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर बवाल, होटल में था जश्‍न का इंतजाम, हिंदू संगठन ने दी चेतावनी

गंगा तट पर होने वाले इस कार्यक्रम का तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने विरोध किया और इस तरह के कार्यक्रम गंगा तट पर होने पर उसका मौके पर जाकर विरोध करने की चेतावनी भी दी, जिसके बाद होटल प्रशासन ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है.

गंगा किनारे क्रिसमस सेलिब्रेशन को लेकर बवाल, होटल में था जश्‍न का इंतजाम, हिंदू संगठन ने दी चेतावनी
  • हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने गंगा तट पर क्रिसमस सेलिब्रेशन की योजना पर विरोध जताया
  • उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के भागीरथी होटल में २४ दिसंबर की शाम क्रिसमस कार्यक्रम आयोजित होने वाला था
  • तीर्थ पुरोहितों के विरोध के कारण होटल प्रशासन ने क्रिसमस कार्यक्रम को रद्द करने का निर्णय लिया है
हरिद्वार:

हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने उन लोगों को चेतावनी दी है, जो गंगा के तट पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने की योजना बना रहे हैं. उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित गंगा तट पर स्थित भागीरथी होटल में 24 दिसंबर की शाम क्रिसमस सेलिब्रेट करने की प्‍लानिंग हो रही थी, लेकिन तीर्थ पुरोहित समाज के द्वारा विरोध किये जाने के चलते इसे रद्द कर दिया गया है. पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने कहा कि सरकारी अधिकारी कैसे गंगा के तट पर  

गंगा तट पर होने वाले इस कार्यक्रम का तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने विरोध किया और इस तरह के कार्यक्रम गंगा तट पर होने पर उसका मौके पर जाकर विरोध करने की चेतावनी भी दी, जिसके बाद होटल प्रशासन ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है और अब होटल में क्रिसमस का कार्यक्रम नहीं होगा. 

गंगा तट पर नहीं होने देंगे क्रिसमस सेलिब्रेशन

हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने कहा, 'उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित हरिद्वार के गंगा घाट पर जिस भागीरथी होटल में क्रिसमस का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं. किसी भी सूरत में इस प्रकार के कार्यक्रम गंगा के तट पर आयोजित नहीं होने देंगे. वह लोग ध्यान से सुन ले, इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दें, वरना इसका विरोध वहीं जाकर जताया जाएगा. इस प्रकार के कार्यक्रम गंगा के तट पर आयोजित नहीं होने देंगे.' 

क्रिसमस सेलिब्रेशन की इजाजत कैसे दी?

तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने कहा, 'आज पूरा देश सनातन की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है. विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश तो सनातन की परंपराओं और संस्कृतिओ और हिंदू धर्म के त्योहारों को उत्साह से मनाने का एक मजबूत स्थान हो चुका है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कई धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं. तब उत्‍तराखंड के अधिकारियों की इतनी हिम्मत हो गई कि वह उस गंगा के तट पर इस प्रकार के क्रिसमस के कार्यक्रम आयोजित करने की परमिशन दे रहे हैं. आयोजक इस कार्यक्रम को कैंसिल कर दें नहीं, नहीं तो हम कार्यक्रम होने ही नहीं देंगे.'

