ऋषिकेश में गंगा में डूबे रहे शख्स के लिए फरिश्ते बने गाइड, वक्त रहते CPR देकर बचाई जान

उत्तराखंड की योगनगरी ऋषिकेश के नीम बीच के पास गंगा में डूब रहे एक पर्यटक की जान राफ्टिंग गाइड्स की सूझबूझ से बच गई. पर्यटक अचानक तेज बहाव में फंसकर डूबने लगा, जिसे देखकर राफ्टिंग बोट में मौजूद गाइड ने तुरंत रस्सी फेंककर उसका रेस्क्यू किया. रस्सी की मदद से पानी से बाहर निकालने के बाद दूसरे राफ्टिंग गाइड ने मौके पर ही CPR देकर पर्यटक को प्राथमिक उपचार दिया.

रेस्क्यू वीडियो भी आया सामने

इस घटना के दौरान सही समय पर की गई CPR की वजह से पर्यटक की सांस वापस चली आई और उसकी जान बच गई. घटना का पूरा रेस्क्यू वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों गाइड्स पर्यटक को होश में लाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं. गनीमत ये रही दोनों गाइड्स की मेहनत काम लाई और शख्स को होश आ गया. अगर दोनों गाइड समय रहते कोशिश ना करते तो पता नहीं क्या ही होता.

राफ्टिंग क्यों बनती है हादसों का सबब

राफ्टिंग हादसे अक्सर तेज बहाव, रैपिड, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और पर्यटकों की लापरवाही के कारण हो जाते हैं. पहाड़ी नदियों की धारा अनिश्चित होती है और कुछ सेकंड में शांत पानी भी खतरनाक हो सकता है. कई मामलों में देखा गया है कि पर्यटक सुरक्षा जैकेट ढीली पहन लेते हैं, गाइड के निर्देशों को नज़रअंदाज करते हैं या सेल्फी लेने के चक्कर में संतुलन खो बैठते हैं. पानी में अचानक आए उफान या चट्टानों से टकराव के कारण भी होती हैं.