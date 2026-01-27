विज्ञापन
ऋषिकेश में गंगा में डूबे रहे शख्स के लिए फरिश्ते बने गाइड, वक्त रहते CPR देकर बचाई जान

ऋषिकेश के नीम बीच के पास गंगा में डूब रहे एक पर्यटक को राफ्टिंग गाइड्स ने समय रहते बचा लिया. एक गाइड ने रस्सी फेंककर रेस्क्यू किया, जबकि दूसरे ने मौके पर CPR देकर उसकी जान बचाई. (एनडीटीवी के लिए आशीष डोभाल की रिपोर्ट)

ऋषिकेश में गंगा में डूबे रहे शख्स के लिए फरिश्ते बने गाइड, वक्त रहते CPR देकर बचाई जान
  • उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी के तेज बहाव में डूब रहे पर्यटक को राफ्टिंग गाइड्स ने समय रहते रस्सी से बचाया
  • राफ्टिंग गाइड्स ने पर्यटक को पानी से निकालने के बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार के तौर पर CPR दिया
  • सही समय पर CPR देने से पर्यटक की सांस वापस आई और उसकी जान बचाने में सफलता मिली
ऋषिकेश:

उत्तराखंड की योगनगरी ऋषिकेश के नीम बीच के पास गंगा में डूब रहे एक पर्यटक की जान राफ्टिंग गाइड्स की सूझबूझ से बच गई. पर्यटक अचानक तेज बहाव में फंसकर डूबने लगा, जिसे देखकर राफ्टिंग बोट में मौजूद गाइड ने तुरंत रस्सी फेंककर उसका रेस्क्यू किया. रस्सी की मदद से पानी से बाहर निकालने के बाद दूसरे राफ्टिंग गाइड ने मौके पर ही CPR देकर पर्यटक को प्राथमिक उपचार दिया.

ये भी पढ़ें : उत्तराखंड में बदलने वाला है मौसम, अगले 7 दिन तक बर्फबारी और बारिश का अलर्ट, दिल्ली-NCR में बढ़ेगी ठंड

रेस्क्यू वीडियो भी आया सामने

इस घटना के दौरान सही समय पर की गई CPR की वजह से पर्यटक की सांस वापस चली आई और उसकी जान बच गई. घटना का पूरा रेस्क्यू वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों गाइड्स पर्यटक को होश में लाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं. गनीमत ये रही दोनों गाइड्स की मेहनत काम लाई और शख्स को होश आ गया. अगर दोनों गाइड समय रहते कोशिश ना करते तो पता नहीं क्या ही होता.

ये भी पढ़ें : पहचान छुपाकर शादी करने वालों की अब खैर नहीं, उत्तराखंड में UCC संशोधन अध्यादेश लागू

राफ्टिंग क्यों बनती है हादसों का सबब

राफ्टिंग हादसे अक्सर तेज बहाव, रैपिड, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और पर्यटकों की लापरवाही के कारण हो जाते हैं. पहाड़ी नदियों की धारा अनिश्चित होती है और कुछ सेकंड में शांत पानी भी खतरनाक हो सकता है. कई मामलों में देखा गया है कि पर्यटक सुरक्षा जैकेट ढीली पहन लेते हैं, गाइड के निर्देशों को नज़रअंदाज करते हैं या सेल्फी लेने के चक्कर में संतुलन खो बैठते हैं. पानी में अचानक आए उफान या चट्टानों से टकराव के कारण भी होती हैं.

