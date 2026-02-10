विज्ञापन
विशेष लिंक

ऋषिकेश में भक्ति का 'जादू', विदेशी पर्यटक ने आचमन कर लिया मां गंगा का आशीर्वाद

शाम का वक्त, गंगा का किनारा और आरती की लौ. उसी भीड़ में एक पल ऐसा आया, जिसने हजारों दिल छू लिए. एक भारतीय भक्त को देखकर पास खड़ा विदेशी पर्यटक बिना कुछ पूछे वही करने लगा. यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर भक्ति और संस्कृति की मिसाल बन गया है.

Read Time: 2 mins
Share
ऋषिकेश में भक्ति का 'जादू', विदेशी पर्यटक ने आचमन कर लिया मां गंगा का आशीर्वाद
गंगा किनारे ऐसा दृश्य जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया...देखें ऋषिकेश का यह वायरल वीडियो

Foreign Tourist Follows Indian Devotee: भारत अपनी तहजीब और रूहानी विरासत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. उत्तराखंड के ऋषिकेश से सामने आया यह वीडियो उसी बात की तस्दीक करता है. वीडियो में गंगा आरती के बाद एक भारतीय शख्स मां गंगा के जल से आचमन करता नजर आता है और सिर झुकाकर आशीर्वाद लेता है. यह सब बड़े सुकून और आस्था के साथ होता है. इस दौरान एक भारतीय भक्त को देखकर पास खड़ा विदेशी पर्यटक बिना कुछ पूछे वही करने लगा.

ऋषिकेश से सामने आया दिल छू लेने वाला दृश्य (Heartwarming Moment from Rishikesh)

भारतीय भक्त के ठीक पीछे खड़ा एक विदेशी पर्यटक यह सब ध्यान से देख रहा होता है. अचानक वह भी उसी तरह गंगाजल उठाता है, अपने सिर पर छिड़कता है और हाथ जोड़कर मां गंगा को प्रणाम करता है. न कोई बातचीत, न कोई इशारा, बस भक्ति की खामोश समझ. यही पल वीडियो को खास बना देता है.

सोशल मीडिया पर मिला खूब प्यार (Social Media Showers Love)

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ASwatntra नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और लाइक व कमेंट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. यूजर्स इसे सनातन संस्कृति की ताकत बता रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

कई लोगों ने लिखा कि भारत की आत्मा ऐसी ही छोटी-छोटी आस्थाओं में दिखती है. यह वीडियो बताता है कि भारतीय संस्कृति सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका असर दिलों तक पहुंचता है.

ये भी पढ़ें:-इजराइली शख्स बना ब्राह्मण, जनेऊ बदलने का बताया तरीका, वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मच गया बवाल

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ganga Ghat Viral Video, Foreign Tourist Follows Indian Devotee, Faith And Curiosity, River Ganga, Rishikesh Prayer
Get App for Better Experience
Install Now