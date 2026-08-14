चमोली सुरंग हादसे में 7 मजदूरों की मौत; निर्माणाधीन टनल में पानी और मलबा घुसने से फंसे थे 20-22 श्रमिक

उत्तराखंड के चमोली जिले में गुरुवार रात एक बड़ा हादसा सामने आया. पिपलकोटी स्थित टीएचडीसी (Tehri Hydro Development Corporation Limited) की निर्माणाधीन सुरंग में अचानक पानी और मलबा घुस जाने से कई मजदूर अंदर फंस गए. घटना के बाद तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया और एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं. अब तक 19 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन इनमें से 7 को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. कई अन्य घायल मजदूरों का इलाज चल रहा है, जबकि सुरंग में फंसे शेष लोगों को निकालने के लिए अभियान जारी है.

अचानक सुरंग में भरा पानी

अधिकारियों के अनुसार यह हादसा चमोली जिले के पिपलकोटी क्षेत्र में टीएचडीसी की निर्माणाधीन सुरंग में हुआ. घटना के समय बड़ी संख्या में मजदूर सुरंग के भीतर काम कर रहे थे. मलबा और पानी तेजी से सुरंग के अंदर घुसने लगा, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. कई मजदूर बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि कई अंदर फंस गए.

19 लोगों को निकाला गया, 7 की मौत

गोपेश्वर जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर आयुष ने बताया कि सुरंग से निकाले गए 19 लोगों को अस्पताल लाया गया था. उनमें से 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया. जबकि बाकी मजदूरों का इलाज किया जा रहा है. दस घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और एक गंभीर रूप से घायल मजदूर को श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया है.

एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन

एनडीआरएफ टीम के कमांडर अमृत लाल मीणा ने बताया कि जब बचाव दल मौके पर पहुंचा तो सुरंग के भीतर भारी मात्रा में पानी भरा हुआ था. उन्होंने कहा कि सुरंग के किनारों से भी लगातार पानी रिस रहा था, जिससे राहत कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया. विशेष उपकरणों की मदद से टीम ने पानी के बीच फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू किया.

20 से 22 मजदूर मौजूद थे

टीएचडीसी के कार्यकारी निदेशक (परियोजना) कुमार शरद ने बताया कि हादसे के समय सुरंग के भीतर लगभग 20 से 22 मजदूर काम कर रहे थे. घटना के तुरंत बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बुलाया गया और बचाव अभियान शुरू किया गया. उन्होंने बताया कि कुछ मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है. प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. विशेषज्ञ यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर सुरंग में अचानक इतना पानी और मलबा कैसे घुसा.

यह भी पढ़ें : उत्तराखंड के चमोली में टनल के अंदर घुसा पानी, 6 की मौत, 2 अब भी फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी