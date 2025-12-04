रुड़की में दिल दहला देने वाला हादसा, फॉर्च्यूनर ने बुजुर्ग को कुचला, देखें VIDEO

उत्तराखंड के रुड़की से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है. पिरान कलियर क्षेत्र के रहने वाले एक बुजुर्ग को एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने कुचल दिया. हैरानी की बात यह है कि आरोपी चालक बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाने के बाद वहां से फरार हो गया. यह हादसा तब हुआ जब बुजुर्ग किसी काम से रुड़की आए थे. थकान महसूस होने पर वह एक सड़क किनारे बैठ गए थे. इसी दौरान एक फॉर्च्यूनर कार का चालक अपनी गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा. दुर्भाग्यवश, चालक की नजर सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग पर नहीं पड़ी और कार सीधे उनके ऊपर चढ़ गई. हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरातफरी मच गई.

अस्पताल में दम तोड़ा, आरोपी हुआ फरार

हादसे के बाद चालक ने तुरंत बुजुर्ग को कार के नीचे से निकाला और नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, चालक ने बुजुर्ग को अस्पताल में छोड़कर वहां से मौका पाते ही फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें हाई सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया.

पुलिस जुटी जांच में, CCTV फुटेज खंगाली जा रही

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी फॉर्च्यूनर चालक की पहचान करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।