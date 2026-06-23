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केदारनाथ-बदरीनाथ समेत कई संवेदनशील ठिकानों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस हाई अलर्ट पर

केदारनाथ, बदरीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून रेलवे स्टेशन और नगर निगम कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है. मामले में खालिस्तानी लिंक की भी जांच की जा रही है.

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केदारनाथ-बदरीनाथ समेत कई संवेदनशील ठिकानों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस हाई अलर्ट पर
केदारनाथ-बदरीनाथ को बम से उड़ाने की धमकी, उत्तराखंड में सुरक्षा बढ़ाई गई

Kedarnath Bomb Threat: उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों और नगर निकायों को बम से उड़ाने की धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. देहरादून, हरिद्वार और मसूरी के प्रशासनिक कार्यालयों के साथ-साथ केदारनाथ, बदरीनाथ, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं. ईमेल में कई आपत्तिजनक और उकसाऊ संदेश लिखे गए हैं तथा कथित रूप से खालिस्तान समर्थक संगठन का नाम भी सामने आया है. धमकी मिलने के बाद पुलिस, खुफिया एजेंसियां और साइबर सेल सक्रिय हो गई हैं. संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ईमेल तथा सोशल मीडिया अकाउंट्स की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है.

धमकी भरे ईमेल से मचा हड़कंप

उत्तराखंड में एक धमकी भरे ईमेल ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है. ईमेल में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों और नगरपालिका कार्यालयों को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है. धमकी मिलने वाले स्थानों में केदारनाथ धाम, बदरीनाथ धाम, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून रेलवे स्टेशन, हरिद्वार नगर निगम एवं मसूरी नगरपालिका कार्यालय शामिल हैं.

Bomb Threat Email: धमकी वाला मेल

Bomb Threat Email: धमकी वाला मेल

धार्मिक स्थलों को बनाया गया निशाना

ईमेल में विशेष रूप से चारधाम यात्रा से जुड़े प्रमुख धार्मिक स्थलों का उल्लेख किया गया है. केदारनाथ और बदरीनाथ जैसे देश के महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है. तीर्थ क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.

खालिस्तानी लिंक की जांच

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ईमेल में पंजाबी भाषा के कुछ शब्दों का उपयोग किया गया है. साथ ही कथित रूप से "खालिस्तान नेशनल आर्मी" का नाम भी संदेश में लिखा गया है. हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी संगठन की आधिकारिक संलिप्तता की पुष्टि नहीं की है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ईमेल वास्तव में किसने और कहां से भेजा.

सोशल मीडिया पोस्ट भी जांच के दायरे में

धमकी केवल ईमेल तक सीमित नहीं रही. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कुछ पोस्ट के जरिए पुलिस थानों और अन्य स्थानों को निशाना बनाने की बातें सामने आई हैं. साइबर टीम इन सोशल मीडिया अकाउंट्स और पोस्ट्स को ट्रैक कर रही है. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान करने का प्रयास जारी है.

पुलिस ने दर्ज किए मामले

देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) परमेंद्र डोभाल ने बताया कि एक इंस्टाग्राम आईडी से भी धमकी भरी पोस्ट की गई थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए मसूरी और कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस उस अकाउंट की सत्यता और संचालनकर्ता की पहचान की जांच कर रही है.

संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ी

धमकी के बाद देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और चारधाम यात्रा मार्गों पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है. रेलवे स्टेशनों, मंदिर परिसरों और महत्वपूर्ण सरकारी भवनों में सुरक्षा जांच तेज कर दी गई है. बम निरोधक दस्ते और खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हैं.

तकनीकी जांच में जुटी साइबर सेल

जांच एजेंसियां ईमेल की उत्पत्ति, आईपी एड्रेस, सर्वर लोकेशन और सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिजिटल ट्रेल खंगाल रही हैं. पुलिस का कहना है कि धमकी देने वालों की पहचान के लिए सभी तकनीकी साधनों का उपयोग किया जा रहा है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.

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