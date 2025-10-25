विज्ञापन
सड़क पर सालों से बैठी थी भिखारिन, लोगों ने हटाने की कोशिश की, झोले से निकलने लगे लाखों रुपए

उत्तराखंड के रुड़की इलाके के मंगलौर मोहल्ला पठानपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक भिखारिन महिला के झोले से करीब एक लाख रुपये की भारी-भरकम नकदी बरामद हुई. पिछले लगभग 13 वर्षों से एक मकान के बाहर जीवन गुजार रही इस महिला के पास इतनी बड़ी रकम देखकर मोहल्ले के लोग अचंभित रह गए.

रुड़की:

उत्तराखंड के रुड़की इलाके के मंगलौर मोहल्ला पठानपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक भिखारिन महिला के झोले से करीब एक लाख रुपये की भारी-भरकम नकदी बरामद हुई. पिछले लगभग 13 वर्षों से एक मकान के बाहर जीवन गुजार रही इस महिला के पास इतनी बड़ी रकम देखकर मोहल्ले के लोग अचंभित रह गए. दरअसल, मोहल्ले के लोगों ने महिला को वहां से हटाना चाहा, तभी उसके झोले में रखी नगदी पर उनकी नज़र पड़ी. झोले से नोटों के बंडल निकलते देख लोग हैरान रह गए। तुरंत ही इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई.

पुलिस मौके पर पहुंची, रकम की गिनती जारी

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. स्थानीय लोगों के अनुसार, नोटों की गिनती लगातार जारी है और यह राशि एक लाख रुपये के करीब होने की उम्मीद है. 

पुलिस ने बताया कि महिला को जल्द ही किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा. बरामद हुई रकम को किसी भरोसेमंद व्यक्ति के सुपुर्द किया जाएगा. चोरी के खतरे को देखते हुए महिला को सुरक्षित रखा गया. इतनी बड़ी नगदी मिलने की खबर फैलते ही इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि नगद होने की खबर के बाद कुछ लोग चोरी की नीयत से महिला के पास पहुँच सकते हैं, इसलिए महिला की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है.

स्थानीय निवासियों ने अपनी हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, "हम सब हैरान हैं कि इतने लंबे समय तक एक भिखारिन के पास इतनी बड़ी राशि थी. महिला को सुरक्षित जगह पर भेजना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग उसका नुकसान कर सकते हैं."

फिलहाल, पुलिस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए है और महिला की सुरक्षा और बरामद नकदी की सही देखरेख के लिए आवश्यक कदम उठा रही है.

Uttrakhand News In Hindi
