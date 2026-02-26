80 साल के बुजुर्ग ने फर्राटेदार अंग्रेजी में की अस्पतालों की शिकायत, सुनकर कमिश्नर भी रह गए दंग

बागेश्वर में कुमाऊं कमिश्नर के दौरे के दौरान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति अधिकारियों के सामने आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज न मिलने की शिकायत करते नजर आ रहे हैं. खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी बात अंग्रेजी में रखी, जिस पर सोशल मीडिया में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

आयुष्मान योजना के तहत हल्द्वानी के कुछ निजी हॉस्पिटल इलाज करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं ऐसा एक मामला उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के रहने वाले बुजुर्ग की पत्नी का है जो कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी का इलाज करने के लिए हल्द्वानी के कुछ निजी हॉस्पिटल पहुंचे. लेकिन इस बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने से अस्पतालों ने मना कर दिया. इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी का इलाज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कराया फिर वह अपने घर बागेश्वर वापस लौट आए.

बुजुर्ग ने कमिश्नर से की शिकायत

इसी बीच, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी अपने दो दिवसीय दौरे पर बागेश्वर गए हुए थे. वह जिला अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे. इसी दौरान बुजुर्ग ने उनसे मुलाकात की और अपनी पत्नी का इलाज आयुष्मान योजना से नहीं होने की शिकायत की. खास बात यह रही कि जैसे ही यह बुजुर्ग कुमाऊं कमिश्नर से अपने परेशानी बता रहे थे तो उसे 80 साल के बुजुर्ग ने फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हुए अपनी परेशानी बताई. 80 साल के इस बुजुर्ग की फर्राटेदार अंग्रेजी इस समय सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है.

बुजुर्ग ने बताया है कि मुंबई में उन्होंने गोदरेज कंपनी में प्रोफेशनल इंजीनियर के तौर पर लंबे समय से काम किया है. बुजुर्ग ने बताया कि जब निजी अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करने से मना कर दिया तब उन्होंने डीएम बागेश्वर और यहां तक के सीएम ऑफिस में भी फोन किया लेकिन फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. मजबूरी में उनका इलाज अस्पताल में करना पड़ा जिसका उनको पैसा भी वापस नहीं मिला.

पथरी का करवाना था इलाज

इस बुजुर्ग की पत्नी को पथरी का दर्द हो रहा था और उसका इलाज करने के लिए वह हल्द्वानी के अस्पताल गए जहां बुजुर्ग को यह बताया गया कि उन्हें पैसा देना होगा और आयुष्मान कार्ड की सुविधा अस्पतालों में नहीं चल पाएगी. इस बुजुर्ग ने कुमाऊं कमिश्नर को बताया कि वह तीन से चार अस्पताल गए लेकिन प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज करने से मना कर दिया. बुजुर्ग की पत्नी को जब ज्यादा ही पथरी का दर्द हुआ तो तुरंत उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में ही इलाज कराया जहां उनका आयुष्मान कार्ड नहीं चला और उन्हें इलाज के पैसे देने पड़े, जबकि उत्तराखंड राज्य में अटल आयुष्मान कार्ड से निजी अस्पतालों में जो बीमारियां अटल आयुष्मान कार्ड में कवर होती हैं उनका पैसा नहीं लिया जाता. यह पैसा राज्य सरकार बाद में उन अस्पतालों को देती है क्योंकि अटल आयुष्मान में 5 लाख तक फ्री इलाज की सुविधा है.

कमिश्नर ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने बुजुर्ग से लिखित शिकायत मांगी है कि हल्द्वानी में जिन निजी अस्पतालों ने उनकी पत्नी का इलाज करने से मना किया गया है उसकी लिस्ट दें और इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई भी की जाएगी.

हालांकि, इस वायरल वीडियो का असली मुद्दा भाषा नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं का स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी स्थिति है. दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय कर हल्द्वानी या फिर देहरादून जाना पड़ता है. आदमी आयुष्मान कार्ड के भरोसे ये लम्बी दूरी तय करता है लेकिन वहां पहुंचकर जब आयुष्मान कार्ड कि सुविधा नहीं मिलती तो निराशा और हताशा हाथ लगती है. पहाड़ के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, सीमित संसाधन और बड़े प्राइवेट अस्पतालों में योजनाओं के क्रियान्वयन में खामियां आम शिकायत बन चुकी हैं.