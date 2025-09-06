हरिद्वार में पुलिस की वैन में घुसा अजगर, वन विभाग ने कुछ यूं किया रेस्क्यू

हरिद्वार के भीमगोडा इलाके में उस वक्त एकाएक अफरातफरी मच गई जब पता चला कि पुलिस की वैन में एक अजगर (सांप) घुस गया है. इसके बाद रात्रि में अफरा तफरी का माहौल हो गया जिसके बाद अजगर की सूचना पुलिस द्वारा वन विभाग को दी गई. इसके बाद वन विभाग की टीम देर रात 2:00 बजे मौके पर पहुंची और अजगर का सफल रेस्क्यू किया गया.

वन विभाग ने अजगर को रेस्क्यू करने का एक वीडियो भी जारी किया है. इस वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से टीम ने पुलिस वैन से इस अजगर को बाहर निकाला और सुरक्षित अपने साथ लेकर चले गए. वीडियो में दिख रहा है अजगर पुलिस वैन में ड्राइवर सीट के पास है.

इस रेस्क्यू को लेकर हरिद्वार रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि कल देर रात 2:00 बजे के करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि हरिद्वार के खरखड़ी क्षेत्र में पुलिस की वैन में अजगर घुस गया है. जिसके बाद वन विभाग की टीम से संतन सिंह नेगी को भेजा गया कड़ी मशक्कत के बाद करीब एक घंटे बाद अजगर का रेस्क्यू कर लिया गया उन्होंने बताया कि अजगर की लंबाई 8 से 9 फीट के करीब थी .

आपको बता दें कि इन दिनों जंगली जानवरों का शहरी क्षेत्र में आना आम बात हो रखा है बीते दिनों भी हरिद्वार के भेल क्षेत्र में गुलदार की चहल कदमी देखी जाती रही है.वहीं जगदीशपुर क्षेत्र में आए दिन हाथियों का रिहायशी इलाकों में आना देखा जाता रहा है.