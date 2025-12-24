फिल्मी अंदाज में आए बदमाश, हिस्ट्रीशीटर को सरेआम मारी गोली, फिर हरिद्वार की सड़कों पर मची भागम-भाग, वीडियो वायरल

हरिद्वार से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां कुछ बदमाशों ने एक हिस्ट्रीशीटर को उस समय गोली मारी जब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी. गोलीबारी की इस घटना को ऐसे अंजाम दिया गया मानों किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो. बताया जा रहा है कि इस घटना में हिस्ट्रीशीटर को कई गोलियां लगी हैं. जिसे बाद पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस फिलहाल इस घटना की जांच कर रही है.
इस घटना का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि एक पुल के ऊपर पुलिस की गाड़ी रुकी हुई है. इसी बीच कुछ नकाबपोश बदमाश वहां आते हैं और पुलिस की मौजूदगी में ही हिस्ट्रीशीटर पर कई राउंड फायरिंग करते हैं और बाद में मौके से फरार हो जाते हैं. इन सब के बीच पुलिसकर्मी तमाशबीन बने रहते हैं.
पुलिस के सामने से भागते दिखे बदमाश
वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से पुलिसकर्मी फायरिंग के बाद कुछ देर तक बदमाशों के पीछे दौड़ते हैं. लेकिन इस दौरान कोई भी पुलिसकर्मी भाग रहे बदमाशों पर फायरिंग तक नहीं करता है. जबकि उनके हाथ में बंदूक है. अगर वो समय रहते सही फैसला लेते तो आरोपी उनकी गिरफ्तर में होता.
जान बचाकर भागी आम जनता
जिस समय आरोपी पुलिस की गाड़ी में बैठे हिस्ट्रीशीटर पर गोलियां बरसा रहे थे तो उस दौरान कई स्थानीय लोग भी मौके से गुजर रहे थे. इसी दौरान जब एकाएक फायरिंग शुरू हुई तो वहां मौजूदा सभी लोग घबरा गए. उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर उन्हें अब क्या करना चाहिए. जो जैसे भाग सका वो वैसे मौके से भागा.
