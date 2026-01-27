ऑफिस की एचआर मैनेजर युवती के टुकड़े कर डाले, परिवार के साथ करता रहा तलाश, CCTV से खुला राज

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक युवक ने पहले तो युवती की हत्या की और फिर किसी को शक न हो इसलिए परिवार वालों के साथ ही मिलकर युवती की तलाश में जुट गया. इस हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले. आरोपी ने पुलिस पूछताछ में घटना का ऐसा मंजर बताया जिसे सुनकर पुलिस ने भी सन्न रह गई.

आरोपी युवक ने एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी थी. किसी को कुछ पता नहीं था कि युवती कहां चली गई. आरोपी युवक भी परिवार के साथ युवती को ढूंढने लगा. इस बीच यमुना नदी के पुल के ऊपर बंद बोरे में एक शव मिला जिसका सिर नहीं था. सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया.

क्या है पूरा मामला?

आगरा के थाना ट्रांस यमुना में 24 जनवरी के तड़के एक युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है. युवती के भाई ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन सुबह घर से काम का कह कर गई थी पर देर रात तक घर वापस नहीं आईं है. इस बीच युवती की काफी तलाश की गई पर वह कहीं नहीं मिली.

24 जनवरी की देर रात को रामबाग के पास यमुना नदी के पुल के ऊपर बंद बोरे में युवती का शव मिलने की सूचना मिलती है. जब पुलिस ने गुमसुदगी दर्ज कराने वाले परिवार को शिनाख्त के लिए बुलाया तो परिवार ने युवती की पहचान कर ली. पुलिस ने गहनता से मामले की जांच पड़ताल शुरू की और पांच पुलिस टीम को लगाया गया. पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जिसमें एक संदिग्ध नजर आया. यह संदिग्ध कोई ओर नहीं बल्कि वही था जो परिवार के साथ मिलकर युवती तलाश में जुटा था, जिसका नाम विनय सिंह था और युवती के ऑफिस में साथ ही काम करता था.

क्यों की युवती की हत्या?

जब आरोपी युवक विनय सिंह से कड़ी पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. आरोपी विनय सिंह ने बताया कि युवती और वह एक ही ऑफिस में पिछले दो साल से साथ काम करते थे. युवती ऑफिस में एचआर मैनेजर थी. इस बीच ऑफिस के काम से आरोपी का युवती घर पर आना जाना शुरू हो गया था. आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह युवती से शादी करना चाहता था पर शक था कि युवती किसी ओर से बात करती है.

शक के चलते आरोपी ने खौफनाक हत्या की साजिश रची. आरोपी का इस बीच युवती से विवाद हुआ जिसके बाद चाकू से बेरहमी से युवती की गला रेत कर हत्या कर दी और सिर को धड़ से अलग कर दिया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने चाकू और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं.

पुलिस ने क्या बताया?

आगरा सिटी के डीसीपी अली अब्बास ने बताया कि बंद बोरे में युवती का शव मिला था. परिवार को शिनाख्त के लिए बुलाया गया था. युवती का नाम मिंकी शर्मा था. जांच की तो युवक का नाम सामने आया. हिरास में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह युवती से शादी करना चाहता था. पुलिस ने आरोपी विनय को गिरफ्तार कर लिया है. अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.