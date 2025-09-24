'बदल दो संभल का नाम', योगी सरकार की मंत्री ने की मांग, दिए ये तर्क

- उत्तर प्रदेश की मंत्री गुलाब देवी ने संभल जिले का नाम बदलकर कल्कि तीर्थ नगर करने की मांग दोबारा उठाई है.
- मंत्री ने कहा कि संभल धार्मिक नगरी है और भगवान कल्कि के अवतार की मान्यता के कारण नाम परिवर्तन आवश्यक है.
- गुलाब देवी ने पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संभल का नाम बदलने पर विचार करने का आग्रह किया था.
यूपी की मंत्री ने फिर एक शहर का नाम बदलने की मांग उठाई है. यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने संभल का नाम बदलने की मांग की है. उन्होंने संभल ज़िले का नाम कल्कि तीर्थ नगर करने की मांग की है. गुलाब देवी ने कहा कि संभल धार्मिक नगरी है और मान्यता के मुताबिक भविष्य में भगवान कल्कि का अवतार होने की मान्यता है. ऐसे में शहर का नाम संभल यहां की गरिमा के अनुरूप नहीं है.
गुलाब देवी ने संभल का नाम बदलने की मांग की
उन्होंने संभल का नाम कल्कि तीर्थ नगर या किसी महान व्यक्तित्व के नाम पर रखे जाने की वकालत की है. इससे पहले भी गुलाब देवी ने सीएम योगी से संभल का नाम बदलने का विचार करने का आग्रह किया था. उनका कहना है कि संभल को लेकर पुराणों में मान्यता है कि कलयुग में कल्कि जिस स्थान पर अवतार लेंगे, वो संभल है.
संभल के शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद
मालूम हो कि पिछले साल नवंबर महीने से शाही जामा मस्ज़िद को लेकर शुरू हुए विवाद की वजह से संभल लगातार चर्चा में है. संभल में जिस जगह पर शाही जामा मस्ज़िद बना हुआ है, उसको लेकर हिंदू पक्षों का दावा है कि वहां हरिहर मंदिर था. इसको लेकर नवंबर में जब एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंची तो वहां हिन्द हुई थी.
यह भी पढे़ं - प्री-प्लान थी संभल की हिंसा, 450 पन्नों की रिपोर्ट की पूरी कहानी, सांसद बर्क सहित कई नेता पर गंभीर आरोप
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं