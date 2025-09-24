विज्ञापन
'बदल दो संभल का नाम', योगी सरकार की मंत्री ने की मांग, दिए ये तर्क

यूपी का संभल लगातार चर्चाओं के केंद्र में रहता है. पिछले साल यहां स्थित शाही जामा मस्ज़िद को लेकर भारी बवाल हुआ था. इस बीच संभल के नाम को बदलने की मांग भी लगातार उठती रही है.

  • उत्तर प्रदेश की मंत्री गुलाब देवी ने संभल जिले का नाम बदलकर कल्कि तीर्थ नगर करने की मांग दोबारा उठाई है.
  • मंत्री ने कहा कि संभल धार्मिक नगरी है और भगवान कल्कि के अवतार की मान्यता के कारण नाम परिवर्तन आवश्यक है.
  • गुलाब देवी ने पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संभल का नाम बदलने पर विचार करने का आग्रह किया था.
संभल:

यूपी की मंत्री ने फिर एक शहर का नाम बदलने की मांग उठाई है. यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने संभल का नाम बदलने की मांग की है. उन्होंने संभल ज़िले का नाम कल्कि तीर्थ नगर करने की मांग की है. गुलाब देवी ने कहा कि संभल धार्मिक नगरी है और मान्यता के मुताबिक भविष्य में भगवान कल्कि का अवतार होने की मान्यता है. ऐसे में शहर का नाम संभल यहां की गरिमा के अनुरूप नहीं है.

उत्तर प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने इससे पहले भी संभल का नाम बदलने की मांग की थी लेकिन फिर से ये मांग उठाकर इस मुद्दे को धार देने की कोशिश की है.

गुलाब देवी ने संभल का नाम बदलने की मांग की

उन्होंने संभल का नाम कल्कि तीर्थ नगर या किसी महान व्यक्तित्व के नाम पर रखे जाने की वकालत की है. इससे पहले भी गुलाब देवी ने सीएम योगी से संभल का नाम बदलने का विचार करने का आग्रह किया था. उनका कहना है कि संभल को लेकर पुराणों में मान्यता है कि कलयुग में कल्कि जिस स्थान पर अवतार लेंगे, वो संभल है.

संभल के शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद

मालूम हो कि पिछले साल नवंबर महीने से शाही जामा मस्ज़िद को लेकर शुरू हुए विवाद की वजह से संभल लगातार चर्चा में है. संभल में जिस जगह पर शाही जामा मस्ज़िद बना हुआ है, उसको लेकर हिंदू पक्षों का दावा है कि वहां हरिहर मंदिर था. इसको लेकर नवंबर में जब एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंची तो वहां हिन्द हुई थी.

