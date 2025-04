यूपी में सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 2 पर्सेंट बढ़ा

DA Hike in UP: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने राज्‍य के सरकारी कर्मचारियों को खुश होने का एक और मौका दे दिया है. राज्‍य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी का इजाफा (DA Increase) किया है. सरकार की ओर से महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी करने और वेतन में इजाफा होने की खबर आने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है. सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने की ओर से महंगाई भत्ते में की गई यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2025 से प्रभावी होगी.

CM Yogi Adityanath-led Uttar Pradesh Government increases Dearness Allowance (DA) for State Government employees by 2% with effect from 1st January 2025 - from 53% to 55%. pic.twitter.com/5XwmDMeGjK